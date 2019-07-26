 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 369
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5500
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 819
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3447
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1864
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6507
Фото
Все фото
7
6
5
6
4
Автошпионы поймали тест-версию новой Skoda Octavia
Автошпионы поймали тест-версию новой Skoda Octavia
2 тыс. &quot;лошадок&quot; и 400 км пробега на электротяге - Lotus представила первый экогиперкар
2 тыс. "лошадок" и 400 км пробега на электротяге - Lotus представила первый экогиперкар
Продают &quot;Запорожец&quot;, что ездит на дровах
Продают "Запорожец", что ездит на дровах
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Видео
Все видео
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Volvo выпустил военный броневик
Volvo выпустил военный броневик
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 486
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 11:53

Автошпионы поймали тест-версию новой Skoda Octavia
7

  Комментировать

Обновленная Skoda Octavia
Фото: auto.cz
Обновленная Skoda Octavia
Обновленная Skoda Octavia
Обновленная Skoda Octavia
Обновленная Skoda Octavia

Автошпионы сфотографировали обновленную Skoda Octavia четвертого поколения на тестах в Чехии.

На фотографиях засветился рестайлинговый универсал Octavia, который в целом напоминает свою нынешнюю модель, но его выделяют острые формы задней части кузова.

Новая Octavia позаимствовала бампер Superb, а решетку радиатора сделали рельефнее, как в Scala.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?

На предыдущих снимках универсала Octavia видно, что сзади корпус авто выдержан в новых трендах бренда. Значок Skoda заменили на надпись на крышке багажника. На этот раз любые отметки сзади отсутствуют вовсе.

В общем авторы обновленного кузова делают ставку на острые края, которыми ранее выделялись концепты, а теперь понемногу начинают появляться и на серийных моделях. Об этом сообщили на tsn.ua.

Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq. Новинки практически не получили внешних изменений. Наибольшей особенностью стала эмблема автомобиля, которую заменили на печатную надпись.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автошпионы поймали тест-версию новой Skoda Octavia». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 41900
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 29801
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 21510
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 20242
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19568
Авто
В украинском курортном городе ездит Rolls за 15 млн грн
В украинском курортном городе ездит Rolls за 15 млн грн Просмотров: 342
Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка
Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка
 Просмотров: 135
Электропикап Ford потянул 450 тонн. Илон Маск, что скажешь?
Электропикап Ford потянул 450 тонн. Илон Маск, что скажешь? Просмотров: 468
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
 Просмотров: 666
Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport
Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport Просмотров: 2583
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 12574
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua