Автошпионы поймали тест-версию новой Skoda Octavia

Фото: auto.cz

Автошпионы сфотографировали обновленную Skoda Octavia четвертого поколения на тестах в Чехии.

На фотографиях засветился рестайлинговый универсал Octavia, который в целом напоминает свою нынешнюю модель, но его выделяют острые формы задней части кузова.

Новая Octavia позаимствовала бампер Superb, а решетку радиатора сделали рельефнее, как в Scala.

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На предыдущих снимках универсала Octavia видно, что сзади корпус авто выдержан в новых трендах бренда. Значок Skoda заменили на надпись на крышке багажника. На этот раз любые отметки сзади отсутствуют вовсе.

В общем авторы обновленного кузова делают ставку на острые края, которыми ранее выделялись концепты, а теперь понемногу начинают появляться и на серийных моделях. Об этом сообщили на tsn.ua.

Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq. Новинки практически не получили внешних изменений. Наибольшей особенностью стала эмблема автомобиля, которую заменили на печатную надпись.