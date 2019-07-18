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четверг, 18 июля 2019 13:46

Skoda показала 2 обновленных кроссовера
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Оновлені Karoq і Kodiaq
Фото: Motor
Оновлені Karoq і Kodiaq
Оновлені Karoq і Kodiaq
Оновлені Karoq і Kodiaq

Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq.

Новинки практически не получили внешних изменений. Наибольшей особенностью стала эмблема автомобиля, которую заменили на печатный надпись, сообщает Motor.

Автомобили получили улучшенные системы мониторинга слепых зон Side Assist. Они заменили Blind Spot Detect. Рабочий диапазон увеличился с 20 до 70 м. Новый помощник активен на скорости более 15 км/ч. Во время движения задним ходом он контролирует трафик в поперечном направлении.

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Переднеприводные модификации кроссоверов можно дополнительно укомплектовать адаптивными амортизаторами DSS. Для Karoq дополнительно можно купить 2-литровый дизель. Двигатель выдает 190 к.с., сочетается с полным приводом и 7-ступенчатым "роботом" DSG с 2-мя сцеплениями.

Skoda Kodiaq 2020 модельного года в исполнении Sportline, RS и L & K можно с новыми 20-дюймовыми колесами.

Показали первый тизер кроссовера Nissan Juke. Автомобиль должны построить на платформе CMF от компании Renaul.

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Дата
18
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