Skoda показала 2 обновленных кроссовера

Фото: Motor

Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq.

Новинки практически не получили внешних изменений. Наибольшей особенностью стала эмблема автомобиля, которую заменили на печатный надпись, сообщает Motor.

Автомобили получили улучшенные системы мониторинга слепых зон Side Assist. Они заменили Blind Spot Detect. Рабочий диапазон увеличился с 20 до 70 м. Новый помощник активен на скорости более 15 км/ч. Во время движения задним ходом он контролирует трафик в поперечном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали первый тизер кроссовера Nissan Juke

Переднеприводные модификации кроссоверов можно дополнительно укомплектовать адаптивными амортизаторами DSS. Для Karoq дополнительно можно купить 2-литровый дизель. Двигатель выдает 190 к.с., сочетается с полным приводом и 7-ступенчатым "роботом" DSG с 2-мя сцеплениями.

Skoda Kodiaq 2020 модельного года в исполнении Sportline, RS и L & K можно с новыми 20-дюймовыми колесами.

Показали первый тизер кроссовера Nissan Juke. Автомобиль должны построить на платформе CMF от компании Renaul.