Fiat ворвался в ТОП-5 электромобилей Украины

Автор: IRS Group Украинцы зарегистрировали 1238 электромобилей и гибридов за июнь

В течение июня в Украине зарегистрировали 1238 легковых и LCV автомобилей с электродвигателем.

По сравнению с маем этого года показатели упали на 13%. Однако это на 16% больше, чем зарегистрировали в апреле. В июне количество зарегистрированных гибридов и электромобилей была одинаковой, сообщает IRS Group.

Fiat 500E вошел в ТОП-5 моделей электромобилей в украинском EV-парка. Ему удалось обойти Renault Zое.

ТОП-3 по количеству зарегистрированных в течение месяца электромобилей:

Nissan Leaf - 292 ед.,

Renault Kangoo - 40 ед.,

Tesla Model S - 38 ед.

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ТОП-3 по количеству зарегистрированных гибридов в июне:

Toyota Rav-4 - 180 ед.,

Chevrolet Volt - 64 ед.,

Toyota Camry - 49 ед.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличились на 58% - до 3185 единиц.