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среда, 17 июля 2019 13:16

Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini
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Поддельные Ferrari и Lamborghini продавали от тысяч
Фото: Policia Civil Santa Catarina
Поддельные Ferrari и Lamborghini продавали от тысяч
Поддельные Ferrari и Lamborghini продавали от тысяч

В Бразилии полиция обнаружила подпольный завод по сборке суперкаров Ferrari и Lamborghini.

Машины незаконно собирали в городе Итажи, сообщает пресс служба полиции бразильского штата Санта-Катарина, передает ТСН.

Злоумышленники собирали подделки под заказ. Продавали машины через социальные сети за $50-66 тыс. Оригиналы стоят $400-800 тыс.

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Правоохранители изъяли 8 полуготовых спорткаров, 15 различных шасси, инструменты, фирменные шильды и другие орудия, которые использовали при создании машин.

О подделках сообщили в полицию представители Ferrari и Lamborghini.

Участники подпольной фабрики считаются основными фальсификаторами брендов в Бразилии, которые торговали по всей стране. Владельцы подпольной автомастерской - отец и сын, были обвинены в преступлениях против промышленной собственности.

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