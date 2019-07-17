Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini

Фото: Policia Civil Santa Catarina

В Бразилии полиция обнаружила подпольный завод по сборке суперкаров Ferrari и Lamborghini.

Машины незаконно собирали в городе Итажи, сообщает пресс служба полиции бразильского штата Санта-Катарина, передает ТСН.

Злоумышленники собирали подделки под заказ. Продавали машины через социальные сети за $50-66 тыс. Оригиналы стоят $400-800 тыс.

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Правоохранители изъяли 8 полуготовых спорткаров, 15 различных шасси, инструменты, фирменные шильды и другие орудия, которые использовали при создании машин.

О подделках сообщили в полицию представители Ferrari и Lamborghini.

Участники подпольной фабрики считаются основными фальсификаторами брендов в Бразилии, которые торговали по всей стране. Владельцы подпольной автомастерской - отец и сын, были обвинены в преступлениях против промышленной собственности.