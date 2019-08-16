Новый кроссовер Skoda Kamiq GT "засветился" без камуфляжа

Автошпионы сняли кроссовер Skoda Kamiq GT во время тестов в Китае. На фото авто без камуфляжа, поэтому можно разглядеть не только общие черты кузова, но и все детали внешнего дизайна.
Снимки новинки опубликовали на сайте Autohome, передает ТСН.
Передняя часть кроссовера Kamiq GT выполнена в духе хэтчбека Scala. Также авто получило слегка наклоненную назад крышу, видоизмененную заднюю оптику и бампер.
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Известно, что версия GT будет на несколько сантиметров длиннее обычного Kamiq, но сохранит колесную базу в 2,61 метра.
Базовая версия Kamiq GT получит атмосферный двигатель объемом 1,5 л, развивающий 110 лошадиных сил и 146 Нм крутящего момента. Пару ему составит 1,2-литровый TSI с отдачей в 116 сил и 175 Нм.
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