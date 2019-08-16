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пятница, 16 августа 2019 13:25

Новый кроссовер Skoda Kamiq GT "засветился" без камуфляжа

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Автор: Autohome.com.cn
  Передняя часть кроссовера Kamiq GT выполнена в духе хэтчбека Scala
Передняя часть кроссовера Kamiq GT выполнена в духе хэтчбека Scala

Автошпионы сняли кроссовер Skoda Kamiq GT во время тестов в Китае. На фото авто без камуфляжа, поэтому можно разглядеть не только общие черты кузова, но и все детали внешнего дизайна.

Снимки новинки опубликовали на сайте Autohome, передает ТСН.

Передняя часть кроссовера Kamiq GT выполнена в духе хэтчбека Scala. Также авто получило слегка наклоненную назад крышу, видоизмененную заднюю оптику и бампер.

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Известно, что версия GT будет на несколько сантиметров длиннее обычного Kamiq, но сохранит колесную базу в 2,61 метра.

Базовая версия Kamiq GT получит атмосферный двигатель объемом 1,5 л, развивающий 110 лошадиных сил и 146 Нм крутящего момента. Пару ему составит 1,2-литровый TSI с отдачей в 116 сил и 175 Нм.

Автор: Autohome.com.cn
  Версия GT будет на несколько сантиметров длиннее обычного Kamiq, но сохранит колесную базу в 2,61 метра.
Версия GT будет на несколько сантиметров длиннее обычного Kamiq, но сохранит колесную базу в 2,61 метра.

Автошпионы заметили новый гибридный Renault Megane без камуфляжа во время тестов. В объектив попали сразу 2 авто с некоторыми отличиями. Один Megane был белого цвета, а другой - черный со светлыми бамперами.

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