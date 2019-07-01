"Слили" фото нового Cadillac Escalade на тестах

Фото: motor1.com

Автошпионы "слили" в сеть снимки обновленного Cadillac Escalade, который появится в 2020-м.

Судя по фото, Escalade получит более агрессивную носовую часть. Радиаторная решетка станет больше и выше. Основные фары, вероятно, встроят горизонтальнее, в отличие от вспомогательного света, который разместят вертикально.

На фотографиях видна часть радиаторной решетки. Посреди нее оставили место, похоже, для камеры. На зеркалах видно нечто похожее на датчики. Это свидетельствует о том, что рестайлинговый Cadillac может быть оборудован функцией самостоятельного управления SuperCruise.

Внедорожнику уменьшили вес. Кузов нового Escalade сделан из алюминия. Кроме того, авто пересадили на новую платформу T1XX, которая пришла на смену устаревшей K2XX.

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Тестовый Escalade имеет независимую заднюю подвеску. Это должно значительно улучшить комфорт и управляемость внедорожника.

Авто оснастят битурбо 4,2-литровым V-8 силовым агрегатом с потенциалом 500 л.с. Опционально будет доступен атмосферный 6,2-литровый V-8 и, возможно, гибридный вариант.

Машину оснастят 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.

Между тем, General Motors планирует укомплектовать новый Escalade рядом инноваций, чтобы составить максимальную конкуренцию Lincoln Navigator на авторынке Америки. Об этом сообщила tsn.ua.

General Motors - американский автомобильный концерн, производит грузовые и пассажирские автомобили. Компания продает автомобили под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden и Wuling.