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пятница, 16 августа 2019 11:06

Bugatti выпустит кроссовер за 850 тысяч?

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Bugatti выпустит кроссовер за 850 тысяч?
Bugatti выпустит кроссовер? Фото: carbuzz.com

Компания Bugatti занимается разработкой электрического кроссовера на основе платформы хорватских суперкаров Rimac.

Rimac может продать Bugatti технологию своего шасси C_Two вместе с аккумуляторами. Переговоры между компаниями, вроде, ведутся при посредничестве Porsche, которая уже сотрудничает с хорватским стартапом.

Кроме того, в разработке кроссовера может участвовать научно-исследовательская компания Edag.

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Вероятно, Bugatti планирует продать около 600 кроссоверов по цене от $850 тыс.

Между тем, председатель Bugatti Стефан Винкельман в начале 2019 заявил, что компания не собирается разрабатывать кроссовер. Но он подтвердил, что марка требует еще одной модели для расширения линейки авто. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Bugatti показала новый гиперкар Centodieci, который был создан для конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

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