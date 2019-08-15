Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х

Фото: carscoops.com

Компания Bugatti показала новый гиперкар Centodieci, который был создан для конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Авто было сконструировано на базе Chiron и выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили в 1992-м, пишет CarsCoops.

Новый гиперкар получил другой, чем у Chiron, кузов, уменьшенную радиаторную решетку, видоизмененные воздухозаборники и сплиттер. А также невероятно тонкую диодную оптику спереди.

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Наиболее очевидной отсылкой к модели EB110 Super Sport является, вероятно, наличие 5-ти небольших круглых отверстий с боковыми окнами. Похоже, они не имеют какой-то функциональной цели.

Производство Bugatti Centodieci, которая также носит имя EB 110 Hommage, может быть ограничено 10-ю единицами. Гиперкары будут стоить примерно $ 9 млн каждый.

Bugatti EB110 - среднемоторный полноприводный спортивный автомобиль компании Bugatti SpA, названный в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Впервые представлен широкой публике 15 сентября 1991-го. По совокупности использованных ноу-хау это был исключительный суперкар современности, с технической точки зрения на порядок превосходил все предлагаемое Ferrari, Lamborghini или Porsche. В 1992-м была построена модель Bugatti EB110 SuperSport - облегченная версия с двигателем увеличенной отдачи: мощность - 611 л.с. при 8000 об./мин., крутящий момент - 647 Нм при 4200 об./мин. Для разгона с места до 100 км/ч. ему требуется 3,3 с. Максимальная скорость - 355 км/ч. Всего было продано 31 экземпляр модели SS по цене $380 тыс. каждый. Один из них - ярко-желтого цвета - в 1994-м был приобретен Михаэлем Шумахером, что стало рекламной поддержкой проекта.