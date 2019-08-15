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четверг, 15 августа 2019 13:33

Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
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Авто было выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили 1992 года
Фото: carscoops.com
Авто было выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили 1992 года
Авто было выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили 1992 года
Авто было выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили 1992 года
Авто было выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили 1992 года

Компания Bugatti показала новый гиперкар Centodieci, который был создан для конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Авто было сконструировано на базе Chiron и выпущено как наследник культовой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую производили в 1992-м, пишет CarsCoops.

Новый гиперкар получил другой, чем у Chiron, кузов, уменьшенную радиаторную решетку, видоизмененные воздухозаборники и сплиттер. А также невероятно тонкую диодную оптику спереди.

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Наиболее очевидной отсылкой к модели EB110 Super Sport является, вероятно, наличие 5-ти небольших круглых отверстий с боковыми окнами. Похоже, они не имеют какой-то функциональной цели.

Производство Bugatti Centodieci, которая также носит имя EB 110 Hommage, может быть ограничено 10-ю единицами. Гиперкары будут стоить примерно $ 9 млн каждый.

Bugatti EB110 - среднемоторный полноприводный спортивный автомобиль компании Bugatti SpA, названный в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Впервые представлен широкой публике 15 сентября 1991-го. По совокупности использованных ноу-хау это был исключительный суперкар современности, с технической точки зрения на порядок превосходил все предлагаемое Ferrari, Lamborghini или Porsche.

В 1992-м была построена модель Bugatti EB110 SuperSport - облегченная версия с двигателем увеличенной отдачи: мощность - 611 л.с. при 8000 об./мин., крутящий момент - 647 Нм при 4200 об./мин. Для разгона с места до 100 км/ч. ему требуется 3,3 с. Максимальная скорость - 355 км/ч. Всего было продано 31 экземпляр модели SS по цене $380 тыс. каждый. Один из них - ярко-желтого цвета - в 1994-м был приобретен Михаэлем Шумахером, что стало рекламной поддержкой проекта.

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