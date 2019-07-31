Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего

Фото: electrek.co

Компания Karma Automotive представила свой первый полностью электрический суперкар SC1 Vision.

Пока в компании не рассекречивают характеристики модели, пишет Electrek.

SC1 Vision оснащен 8-ю радарами, 6-ю датчиками Lidar и полудюжиной внешних камер. Вероятно, автомобиль запланирован как беспилотник.

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Также известно, что электрический гиперкар был спроектирован всего за 12 месяцев. Это стало возможным благодаря "стратегии открытой платформы".

Сообщается, что электрокар - это не просто флагманская моде, а "будущее марки Karma". Он, вероятно, станет направляющей моделью будущей линейки машин компании.

В 2013-м компания Fisker Automotive пережила банкротство, а ее активы выкупила Wanxiang Group. С тех пор в марку были инвестированы значительные средства, и ее было решено переименовать в Karma Automotive.

Компания DS Automobile представила асимметричный гиперкар X E-Tense на электричестве. Концепт-кар демонстрирует внешность моделей марки 2035 года. Внешне X E-Tense напоминает 2 разных автомобиля, соединенные в один.