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среда, 06 марта 2019 09:57

Bugatti представила самый дорогой автомобиль в мире

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Автор: https://www.theverge.com
  Bugatti La Voiture Noire
Bugatti La Voiture Noire

Производитель спортивных автомобилей класса "люкс" Bugatti Automobiles SAS представил на Женевском автосалоне новый гиперкар. Поводом стала 110-я годовщина французской компании.

Автор: https://www.motor1.com
  Bugatti La Voiture Noire
Bugatti La Voiture Noire

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Представленная La Voiture Noire ("черный автомобиль") стала самым дорогим автомобилем в мире. Уникальный гиперкар изготовлен в единственном экземпляре и стоит 11 миллионов евро. Его посвятили легендарному Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

Автор: https://edition.cnn.com
  Bugatti La Voiture Noire
Bugatti La Voiture Noire

"La Voiture Noire – это больше, чем воспоминание об Atlantic. Мы отдаём дань уважения давней традиции, Франции и творчеству Жана Бугатти, – отметил президент компании Стефан Винкельман. – В то же время мы переносим экстраординарные технологии, эстетику и исключительную роскошь в новую эпоху".

Автомобиль уже нашел своего покупателя, его имя не разглашается.

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