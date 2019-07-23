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вторник, 23 июля 2019 14:17

2 тыс. "лошадок" и 400 км пробега на электротяге - Lotus представила первый экогиперкар
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Lotus Evija
Фото: из открытых источников
Lotus Evija
Lotus Evija
Lotus Evija
Lotus Evija

Компания Lotus представила первый электрический гиперкар Evija.

Название автомобиль получил от имени Ева, и означает "первый в существовании" или "живой".

Электродвигатель машины способен выдать 2 тыс. л.с. Мощность позволяет разогнать Evija до сотни за 3,0 секунды, а максимальная скорость достигает более 320 км/ч.

Запас хода Evija - 400 км, согласно комбинированного цикла WLTP.

В пресс-службе британской марки сообщили, что при проектировании кузова гиперкара акцент сделали на аэродинамику авто. Пластина капота напоминает предыдущие модели, но она спроектирована, чтобы максимально направлять воздух над электрокар. Воздух через воздухозаборники в нижней части "носа" Evija проходит через весь кузов и выходит сзади..

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Конструкция была задумана так, чтобы ни один киловатт энергии не был потрачен зря и работал на ускорение авто.

Салон гиперкара получился довольно аскетичным, но элегантным. Между креслами расположена диагональная панель-пульт, которая соединяет панель приборов с повышением между креслами. Под ней оставлено свободное место, назначение которого неизвестно. На панели приборов оставили только один дисплей, а все клавиши были вынесены на боковой пульт и руль.

Производство 130 Evijas наладят на заводе в Англии. Сначала выпускать только леворулевые спорткары. Разрешение на продажу Lotus есть только для Европы. Стоить автомобиль будет около $1,9-2,5 млн без учета налогов.

Автомобиль стал первой новой моделью марки за последнее десятилетие. Об этом сообщили на tsn.ua.

Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus анонсировал появление электрического гиперкара Type 130.

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