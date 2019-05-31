Lotus выпустит электрический гиперкар

 
Ексклюзивы
1/5
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 270
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3439
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2628
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2205
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2133
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2898
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1332
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7209
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
3
13
12
7
5
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Видео
Все видео
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 180
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 522
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2898
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29269
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
31 мая 2019
Просмотров: 72
Українці і прогрес
Новообраний президент Зеленський хоче переконати суспільство, що він уособлює сили молодості і прогресу. Що його вороги – це консерватизм, ...
пятница, 31 мая 2019 17:38

Lotus выпустит электрический гиперкар

  Комментировать
Lotus выпустит электрический гиперкар
Lotus выпустит электрический гиперкар. Фото: youtube.com

Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus анонсировал появление электрического гиперкара Type 130.

Согласно прогнозам Lotus, Type 130 станет самой динамичной дорожной машиной за всю историю компании.

Согласно информации auto-motor-und-sport.de, автомобиль может получить более 1000 лошадиных сил. С виду же будет. как смесь Aston Martin Valkyrie, RB 003, Ferrari 488 и Ford GT.

Представители Lotus сообщили, что после анонса проекта в апреле в Шанхае несколько потенциальных клиентов уже заинтересовались новинкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубь спас водителя от штрафа

Type 130 будут производить в селе Хэзл, что в графстве Норфолк, Англия.

Поставку первых экземпляров заказчикам начнут 2020-го.

Гиперкар станет первой моделью бренда, которая выйдет на рынок после 10-летнего перерыва компании. Машину покажут СМИ на эксклюзивном мероприятии 16 июля в Лондоне.

Штаб-квартира Lotus находится в английской деревушке Hethel. Модель конструируют там с 1966-го.

Украина запустит в серийное производство китайские электробусы Skywell.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Lotus выпустит электрический гиперкар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию

День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Самые большие часы мира остановили

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 22068
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 11724
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10886
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10719
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
 2 Просмотров: 9468
Авто
В Украине будут выпускать электробусы Skywell
В Украине будут выпускать электробусы Skywell Просмотров: 288
Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев
Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев Просмотров: 1260
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
3
 Просмотров: 909
Украинские дороги хотят делать по-новому
Украинские дороги хотят делать по-новому Просмотров: 3069
BMW выпустил новый гибридный кроссовер
BMW выпустил новый гибридный кроссовер Просмотров: 495
Больше всего комментируют
10
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
5
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Голосов: 11937
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua