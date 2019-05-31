Lotus выпустит электрический гиперкар. Фото: youtube.com

Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus анонсировал появление электрического гиперкара Type 130.

Согласно прогнозам Lotus, Type 130 станет самой динамичной дорожной машиной за всю историю компании.

Согласно информации auto-motor-und-sport.de, автомобиль может получить более 1000 лошадиных сил. С виду же будет. как смесь Aston Martin Valkyrie, RB 003, Ferrari 488 и Ford GT.

Представители Lotus сообщили, что после анонса проекта в апреле в Шанхае несколько потенциальных клиентов уже заинтересовались новинкой.

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Type 130 будут производить в селе Хэзл, что в графстве Норфолк, Англия.

Поставку первых экземпляров заказчикам начнут 2020-го.

Гиперкар станет первой моделью бренда, которая выйдет на рынок после 10-летнего перерыва компании. Машину покажут СМИ на эксклюзивном мероприятии 16 июля в Лондоне.

Штаб-квартира Lotus находится в английской деревушке Hethel. Модель конструируют там с 1966-го.

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