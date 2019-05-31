В Украине будут выпускать электробусы Skywell

Украинцы и гости с востока. Встреча по вопросу сотрудничеству. Фото: facebook.com

Украина запустит в серийное производство китайские электробусы Skywell.

Накануне в Украину прибыли специалисты из поднебесной. Украинцы, очевидно, провели встречу с восточными гостями и, похоже, достигли определенных договоренностей.

"Сегодня встречали почетных гостей из Китая - специалистов по развитию технологий производства электробусов. Компания является партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co по разработке и внедрению процессов производства и подбора комплектующих. Имели долгую и насыщенную беседу.

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Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому ... таки будем производить электробусы Skywell в Украине! ", - сообщили на странице Skywell Ukraine в Facebook.

Пока неизвестно где будут изготавливать транспортные средства, производственные мощности, сроки и технологии, кторые применят для изготовления машин.

В Киеве заработал полностью электрический автобус. Маршрутное такси ездит по маршруту №599 - от метро Харьковская до улицы Шептицкого.