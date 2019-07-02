Новый электрический суперкар McLaren стоит $400

Фото: McLaren Automotive

Компания McLaren выпустила электрический беспилотный McLaren 720S Ride-On для детей.

Автомобиль оборудовали пультом управления для родителей. Однако ребенок может самостоятельно ездить на машине, ведь ее оборудовали полностью рабочим рулем и педалями. В салоне находится единственное кресло для водителя.

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McLaren 720S Ride-On имеет светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой SD-карт и возможностью подключения гаджетов через USB. Презентация автомобиля состоялась на YouTube-канале McLaren Automotive.

Электромотор 720S Ride-On практически не издает звуков во время езды. Однако, чтобы добавить реалистичности, машина имитирует звук работы V8-турбо от реального спорткара.

Автомобиль доступен в нескольких цветах, которые повторяют оттенки этой модели. Стоит новый автомобиль - $400. Также у официальных дилеров McLaren можно приобрести миниатюрный 720S.

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