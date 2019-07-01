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вторник, 02 июля 2019 07:20

Из-за невнимательности в полицейских отсудили 11 тысяч

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Из-за невнимательности в полицейских отсудили 11 тысяч
Патрульные не нашли на машине номер шасси, который был на ней Фото: drive2.ru

В Виннице патрульные не нашли на машине номер шасси, который был на ней.

Полицейские остановили мужчину и при осмотре автомобиля не нашли номер шасси. Как результат, машину эвакуировали для проведения дальнейшей экспертизы, сообщает в Facebook "Дорожный адвокат".

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После повторной проверки эксперты таки увидели номер шасси. Он был невредимым и находился в привычном месте. Транспорт водителю вернули, но взыскали средства за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке.

Чтобы вернуть затраченные средства, человек подал на патрульных в суд. Винницкий апелляционный суд решил взыскать в пользу водителя 11 тыс морального и материального вреда.

В Киеве суд отменил штраф за "пьяное вождение". Правоохранители остановили водителя и после конфликта стали утверждать, что он нетрезв. После этого они предложили задержанному пройти признание на алкоголь в крови в медучреждении.

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