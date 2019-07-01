Chevrolet Camaro грозит ликвидация

Компания Chevrolet может снять с производства модель Camaro уже в 2023 году. Фото: infocar.ua

Компания Chevrolet может снять с производства модель Camaro уже в 2023-м.

Представители General Motors сообщают, что программа обновления модели приостановлена ​​без видимого будущего.

Хотя в GM официально заявили, что осенью 2019-го выпустят обновленную Camaro. Новая модель LT1 получит двигатель V8.

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Уровень продаж Camaro неуклонно падает с 2016-го. В 2018-м реализовали 51 тыс. спорткаров. Это худший результат с 2009-го. Показатели первых 3-х месяцев 2019 несколько лучше. В автоконцерне не подтвердили планы снять с производства спорткар после 2023-го. Но тенденция спада продаж может негативно повлиять на будущее модели.

Вероятно, GM внимательно будет следить за продажами Camaro и Ford Mustang течение следующего года. Если модель покажет прирост продаж, то, вероятно, ее сохранят в линейке концерна. Об этом сообщила tsn.ua.

Компания Citroen решила не обновлять кроссовер C4 Cactus.