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среда, 26 июня 2019 07:30

Citroen отказывается от Cactus

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Citroen отказывается от Cactus
Компания Citroen решила не обновлять кроссовер C4 Cactus. Фото: autocar.co.uk

Компания Citroen решила не обновлять кроссовер C4 Cactus.

Второго поколения автомобиль не получит. Марка планирует снять C4 Cactus с производства. На его место придет совершенно новая машина, которая находится на этапе разработки. Имя автомобиля Citroen может оставить для "будущих" поколений.

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Представители концерна Peugeot-Citroen объяснили, что модель, которую готовят, будет полностью соответствовать духу Citroen с точки зрения дизайна. Машина будет отличаться от конкурентов ярким и эпатажным видом. Как в свое время C4 Cactus выделился на фоне других машин своего класса.

Новая модель Citroen появится не ранее 2020-2021 года. Нынешний кроссовер выпустили только два года назад, и он еще не дожил до конца своего "жизненного цикла", - сообщили в tsn.ua.

Обновленный французский хэтчбек "Ситроен С4 Кактус" продают в Украине с прошлого года. Новая темно-зеленая легковушка стоит на столичной ул. Кирилловской у представительства производителя. Его предлагают на тест-драйв.

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26
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