"Ситроен Кактус" не имеет ни одного прибора со стрелками

Обновленный французский хэтчбек "Ситроен С4 Кактус" продают в Украине с прошлого года. Новая темно-зеленая легковушка стоит на столичной ул. Кирилловской у представительства производителя. Ее предлагают на тест-драйв.

"Кактус" оснащен 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 100 л.с. и роботизированной коробкой передач. Стоит от 470,7 тыс. грн.

Внешне легковушка не похожа на модель предыдущего поколения. В боковинах отсутствуют мягкие противоударные пластиковые накладки, на крыше нет крепления для багажника. Между блоками ходовых огней лицевой части идет решетка радиатора с эмблемой.

Окна задних дверей выглядят как целостный элемент вместе со стойкой кузова. Нет характерной для большинства машин глубокой посадки стекла, потому что оно не опускается. Его можно открыть только на проветривание, наклонив в сторону.

Багажник автомобиля - на 348 л. Он удобной для размещения груза квадратной формы. Под фальш-полом разместили запасное колесо - "докатку".

На заднем сиденье просторно. У людей ростом более 185 см голова в потолок упираться не будет. Места для ног предостаточно. Все сиденья машины имеют 1,5-сантиметровый слой из мягкой пены, чтобы уменьшить усталость в долгих поездках. Над задней дверью на скате крыши вместо стандартных ручек установлены крючки для одежды.

За рулем посадка высокая, как у кроссоверов. Немного мешает обзору салонное зеркало вместе с системой считывания разметки по центру лобового стекла. Пластиковая отделка торпеды - мягкая. Бардачок по дизайну и системе открывания напоминает сундук, а внутренние ручки дверей сделаны в виде поясов - как в чемоданах или сумках.

В "Ситроене" нет ни одного прибора со стрелками. Панель перед рулем - жидкокристаллическая, отражает скорость и настройки круиз-контроля. Не хватает постоянного показателя расхода топлива.

По центру торпеды - монитор мультимедийной системы. Он может отражать экран смартфона на разных операционных системах, эксплуатационные показатели и транслировать видео с камеры заднего обзора.

На привычном месте коробки передач - место для чашки. Роботизированная коробка имеет три крупные кнопки под торпедой - "Драйв", "Задний ход" и "Нейтральная передача". Жму на "Драйв" и трогаюсь. Машина набирает скорость, передачи переключаются неспешно. Если слегка отпускать педаль газа, процесс перехода становится быстрее и менее ощутим. Выезжаю на "Ситроене" в центральную часть Киева. В городском потоке он маневренный. Руль - легкий, в первые минуты дает правильное ощущение расположения колес. На краях боковых зеркал периодически загораются красные индикаторы - так авто предупреждает о машинах в мертвой зоне видимости. Как только пересекаю линию разметки без включенного поворота - звучит сигнал. Это срабатывает система контроля рядности движения. Еду по ул. Владимирской в ​​сторону Днепра. На мостовой подвеска автомобиля напоминает премиальные седаны - средние и большие неровности менее ощутимы, чем мелкие. Такой эффект достигнут от новых амортизаторов производителя с гидравлическими ограничителями штока. На мелких неровностях они работают в обычном режиме. Как только колеса попадают в среднюю или большую яму, ограничитель поглощает энергию удара штока амортизатора и рассеивает ее. Шума в салоне стало меньше, чем в предыдущем поколении модели благодаря более толстым окнам.

На трассе автомобиль хорошо управляется на скорости до 100 км/ч его почти не кренит на крутых поворотах - как машины с жесткой подвеской. Его электроника считывает знаки на столбах. В режиме круиз-контроля предлагает снизить скорость до ограниченной знаком. На трассе автомобиль потребляет на литр меньше, чем в городе - 3,5-3,7 л дизтоплива в скоростном режиме 80-110 км/ч.