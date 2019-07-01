Сроки евробляхам перенесли, а растаможка не пошла

Число оформленных автомобилей снизилось до 7 машин в сутки. Фото: expres.online

Растаможка машин на еврономерах идет со скрипом.

После переноса срока административной ответственности за нерастаможивание машин на иностранной регистрации число оформленных автомобилей снизилось до 7 машин в сутки.

"После того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. Например, за 18 дней июня в среднем оформлялось 7 транспортных средств в день", - сказал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

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Чиновник сообщил, что среднесуточные показатели в марте - около 30 машин. В апреле - 60-80. В мае - около 100.

В мае Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранной регистрации и продолжила период их растаможивания без штрафов до 21 августа 2019-го. Об этом сообщили на interfax.com.ua.

Собственники машин на еврономерах требуют от власти больше времени на растаможивание машин.