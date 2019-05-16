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четверг, 16 мая 2019 18:42

Верховная Рада может рассмотреть отсрочку штрафов "евроблях"

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Верховная Рада может рассмотреть отсрочку штрафов &quot;евроблях&quot;
Протест владельцев авто с иностранной регистрацией возле Верховной Рады Украины. Фото: Богдан Пихачек

Уже второй день подряд под стенами Верховной Рады митинг. Пикетируют владельцы автомобилей с иностранной регистрацией.

Возле парламента собрались сотни людей с флагами "АвтоЕвроСила". Протестующие требуют от власти, в частности, больше времени на растаможивание своих машин.

"Нам удалось провести удачно переговоры. Сегодня создали внеочередной комитет, где единственным вопросом было перенесение срока начала оформления штрафов нерастаможенных авто. Наши требования все не выполнены. Мы просили 402 дня. Сегодня комитет утвердил только 90 дней", - рассказал глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

Сейчас безсанкционный период растаможки евроблях продолжается до 24 мая. Затем, "безосновательное" катание на автомобилях с иностранной регистрацией может караться штрафом до 170 тыс. грн.

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До недавнего времени украинцы пользовались автомобилями на иностранной регистрации, удерживая их в режиме "временного ввоза". Прежде всего, речь о машинах с "еврономерами" - регистрационными номерами стран Европейского союза, через которые неформально назвали "евробляхами". Планы властей устранить возможность использования этой схемы, а затем принятие законов касательно этого вызвали акции протеста пользователей "евроблях".

Льготный период растаможки авто на "еврономерах" завершился 22 февраля. К тому времени такое авто можно было оформить за полцены.

Государственная фискальная служба сообщила, что растаможка машин с иностранной регистрацией в льготный период принесла в государственный бюджет почти 13,5 млрд гривен. По состоянию на 24 февраля таможенники оформили 218 тіс. таких транспортных средств.

Окончание срока льготной легализации "евроблях" спровоцировало новый рекорд на рынке легковых автомобилей. По итогам февраля первичную регистрацию прошли 90,8 тыс. авто, из которых 85 тыс. были импортными автомобилями с пробегом.

Автор: Богдан Пихачек
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