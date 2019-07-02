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вторник, 02 июля 2019 11:06

Toyota удерживает лидерство

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Toyota удерживает лидерство
Новых легковых автомобилей в июне зарегистрировали 7,3 тысячи Фото: Перший кабельний

За июнь 2019 года в Украине зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 это на 12% больше. В предыдущем месяце первое место заняла японская Toyota с количеством 1259 автомобилей. По сравнению с прошлым годом, продажи этой марки увеличились на 70%, передает ТСН с ссылкой на "Укравтопром".

Второе место занимает Renault - 1084 автомобиля, что на 61% больше чем годом ранее. Третьим стал KIA - 535 штук. А это на 18% больше, чем в прошлом году. Четвертую и пятую позиции заняли Nissan - 467 машин и Hyundai - 447 автомобилей соответственно. В первой марки продажи по сравнению с июнем 2018 увеличились на 28%, у второй на 5%.

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За первое полугодие 2019 украинцы зарегистрировали 39,5 тыс. новых легковых машин. Это на 13 автомобилей больше, чем в первые шесть месяцев 2018 года.

ТОП-3 автомобили, которые чаще всего покупали за этот период:

1. Renault - 5,7 тыс.
2. Toyota - 5,6 тыс. (+ 13%)
3. KIA - 3,3 тыс. (+ 83%)

За пять месяцев 2019 года в Украине было продано 227 новых электромобилей, что на 67% больше, чем годом ранее.

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