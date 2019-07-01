Показали, какой вес сможет перевозить електрофура Tesla Semi

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Електрофуру Tesla Semi проверяли на грузоподъемность на калифорнийской автомагистрали.

Очевидец увидел, как транспортное средство везет на полуприцепе девять бетонных блоков массой около 1,8 тыс кг каждый. Таким образом, их общий вес - более 16 т. Кроме этого, еще 7 тыс кг весит грузовик.

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Грузоподъемность Tesla Semi будет зависеть от версии грузовика. Есть Standard с запасом хода в 480 км и Long Range - 800 км. Учитывая, что собственная масса Semi составит около 6,8 - 9 тыс кг, то полезная нагрузка должно составлять 20-23 т.

Разгон Semi до 96 км / ч составит 20 с. Електрофуру должны запустить в производство в 2020 году.

На собрании акционеров компания Tesla засветила почти все ожидаемые модели марки: новый родстер, грузовик Semi и бюджетный кроссовер Model Y.