Ford уволит 20% персонала

Автомобилестроительная компания Ford планирует уволить около 20% работников своих предприятий в Европе. Фото: из открытых источников

Автомобилестроительная компания Ford планирует уволить около 20% работников своих предприятий в Европе.

От оптимизации бизнеса компании пострадает Германия, Великобритания и Россия, где будет сокращено около 12 тыс. рабочих. Это касается заводов, принадлежащих исключительно Ford и совместных с местными компаниями предприятий.

Реструктуризация будет включать сокращение производства в Европе. К концу 2020-го года, компания закроет 6 объектов.

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Главными причинами запланированных масштабных сокращений стали обвал рынка в Великобритании и трудности с освоением рынка электрокаров.

Рост популярности экологичных авто и новые нормы выбросов в Европе спровоцировали еще и серьезный обвал интереса к некоторым моделям Ford. В частности, компания сократит выпуск минивэнов C-Max, Grand C-Max и компактов Ka+.

Обобщив проблемы отрасли, европейское автомобильное лобби снизило свой прогноз продаж во всем регионе. Представители автобизнеса считают, что поставки, вероятно, снизятся на 1% в течение 2019 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Chevrolet может снять с производства модель Camaro уже в 2023-м.