Во Франции на дороги выходят водородные автобусы

Во Франции, в регионе О-де-Франс, открыли первую водородную заправку для автобусов. Фото: thecostaricanews.com

Во Франции, в регионе О-де-Франс, открыли первую водородную заправку для автобусов.

Станцию ​​построили для заправки 6 новых водородных автобусов, которые будут курсировать маршрутом между коммунами Брюэ-ла-Бюисьер и Ошель. 15 мин. заправки позволят транспорту проехать более 300 км.

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Водород к станциям не будут поставлять. На территории комплекса есть необходимая техника для добычи газа путем электролиза.

Станция McPhy может производить более 200 кг чистого водорода в день. Объемы могут увеличить на 30% без изменения общей площади заправки, если того требуют перевозчики. Об этом сообщили на tsn.ua.

Toyota и Hyundai не продают машины из-за взрыва на заправке.