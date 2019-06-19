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четверг, 20 июня 2019 07:30

Toyota и Hyundai не продают машины из-за взрыва на заправке

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Toyota и Hyundai не продают машины из-за взрыва на заправке
В Норвегии компании Toyota и Hyundai приостановили продажи машин на водороде из-за взрыва заправки для таких авто. Фото: из открытых источников

В Норвегии компании Toyota и Hyundai приостановили продажи машин на водороде из-за взрыва заправки для таких авто.

В городе Саннвика взорвалась водородная заправочная станция сети Uno-X. В результате пострадали два человека. Как следствие, компания-поставщик услуг закрыла еще десять своих АЗС до выяснения обстоятельств.

Полиция сообщила, что люди пострадали не от самого взрыва, а от того, что в автомобиле сработала подушка безопасности.

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Несмотря на то, компании Toyota и Hyundai немедленно закрыли свои автосалоны, которые продавали "водородные авто". Представители марок заявили, что не хотят спекулировать на трагедии и закрыли магазины.

В автокомпаниях сообщили, что готовы на время осложнений, предоставить владельцам своих водородных авто альтернативные машины на топливе, сообщили на tsn.ua.

В Америке отзывают партию электрокаров Audi e-tron из-за возможности возгорания батарей.

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Дата
20
июня

"Русскую Америку" продали за бесценок

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