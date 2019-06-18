Аudi отзывают из-за возгорания

В Америке отзывают партию электрокаров Audi e-tron из-за возможности возгорания батарей. Фото: из открытых источников

В Америке отзывают партию электрокаров Audi e-tron из-за возможности возгорания батарей.

Суть проблемы в детали аккумуляторов e-tron. Элементы питания укомплектованы втулкой, которая может пропускать влагу внутрь герметичной конструкции. Это может привести к короткому замыканию и, как следствие, пожару.

Этот недостаток касается только Audi e-tron. Уязвимая деталь расположена между зарядным портом и батареей. Между тем, влагу в системе датчики обнаруживают и сообщают об опасности водителю с помощью желтого индикатора на панели приборов.

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Если электрокар вспыхнет, машину стоит немедленно припарковать на открытой площадке и выключить. При таких обстоятельствах покупателям рекомендуют обратиться за помощью в службу поддержки Audi, для буксировки машины в сервисный центр, сообщили на tsn.ua.

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