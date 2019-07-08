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понедельник, 08 июля 2019 11:42

Ford представил трековый суперкар на 700 "лошадок"

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Ford представил трековый суперкар на 700 &quot;лошадок&quot;
Ford представил суперкар GT Mk II. Фото: motor1.com

Ford, в сотрудничестве с компанией Multimatic, представил трековый суперкар GT Mk II.

Машину за 1,2 миллиона долларов выпустят тиражом в 45 экземпляров.

"Новая модификация также быстрая, как и любая гоночная машина категории GT3. На трассе в Ле-Мане GT Mk II может даже опередить GT GTE Pro", - рассказал главный технический директор Multimatic Ларри Холт.

В работе над GT Mk II не было необходимости соблюдать жесткий технический регламент гоночных серий, а также подстраиваться под требования Balance of Performance. Поэтому 3,5-литровый турбированный V6 двигатель разогнали до 700 л.с. Это более чем на 200 л.с. выше, чем в Ford GT GTE Pro.

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Это обусловило потребность в лучшем охлаждении. Поэтому на крыше купе появился дополнительный воздухозаборник. Были увеличены радиаторы, у них появилась система разбрызгивания воды для снижения температуры силового агрегата.

Массу суперкара удалось снизить на 91 килограмм. Покрышки Michelin Pilot Sport GT и новые амортизаторы DSSV улучшили поведение машины в поворотах. Вместо стальных тормозных дисков, которые должны быть установлены на гоночной машине, трековый вариант получил карбон-керамический механизм.

Машина получила серьезно доработанный кузов с новым двойным антикрылом, увеличенным передним сплиттером и массивным задним диффузором. Все это позволило получить прибавку в прижимной силе 181 килограмм.

Официальная премьера Ford GT Mk II состоялась в Goodwood Festival of Speed. Об этом сообщили на motor1.com.

Американская компания Ford разрабатывает в Германии электромобиль для Европы.

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