Ford разрабатывает электромобиль для Европы

Ford создает электромобиль для Европы в Германии Фото: ewiworldwide.com

Американская компания Ford разрабатывает в Германии электромобиль для Европы.

Автомобиль будут создавать в исследовательском центре в немецком Кельне. Сейчас неизвестно никаких деталей, как будет выглядеть автомобиль и которые будет иметь характеристики, сообщает AutoNews.

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Несмотря на это в 2020 году компания начнет продажи нового электрического кроссовера.

"В следующем году Ford начнет европейские продажи высококлассного электрического внедорожника, на который вдохновил спортивный автомобиль Mustang и потенциально назвал Mach E. Автомобиль будет импортироваться из США", - говорит президент Ford of Europe Стюарта Роули.

Ford готовит масштабные увольнения на предприятиях в Европе. Они коснутся около 20% сотрудников. Больше всего пострадают Англия, Германия и Россия.