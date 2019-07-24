Audi готовится выпустить первые e-tron GT 2020

Audi планирует запустить в производство электрический суперкар e-tron GT с конца 2020 года.

Audi планирует запустить в производство электрический суперкар e-tron GT с конца 2020 года.

Выпускать автомобили будут на заводе Böllinger Höfe в юго-восточной Германии.

На этом же предприятии производят гиперкар Audi R8. Сейчас немецкая марка создает структурные условия для запуска производственных линий для электрического спорткара.

Уже строят две новые легкие залы, которые необходимы для логистики новой электрической модели компании. Помещения, которые уже есть - частично реконструируют.

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"Поскольку Böllinger Höfe изначально был создан как завод с инновационными и гибкими производственными мощностями, то это дает нам идеальные условия для производства e-tron GT вместе с Audi R8", - говорит руководитель производства Вольфганг Шанц.

Основную часть работ по переоборудованию реализуют при текущих операциях, а завершат их осенью.

Гиперкар Audi e-tron GT должен стать третьим электрокаром немецкой марки, после e-tron Quattro и Coupe e-tron Sportback.

Несмотря на то, что модель имеет схожее название с и другими e-tron, разница есть. Спортивный седан имеет похожую базу с Porsche Taycan и 800-вольтовую аккумуляторную систему. Она позволяет быстро заряжать элементы питания. Об этом сообщили на electrive.com.

Немецкая компания Audi представила в Париже свой первый электрический кроссовер e-tron.