Audi представила три новых e-tron

Немецкая компания Audi представила в Париже свой первый электрический кроссовер e-tron.

Это прототип спортивного шутинг-брейк e-tron, передает "Авто 24".

Пара асинхронных трехфазных электродвигателей e-tron производит 300 кВт, максимальный крутящий момент - 660 Нм. Однако такую ​​мощность мотора способны выдавать только в течение восьми секунд в режиме overboost. Большинство же время отдача немного скромнее 265 кВт (360 л.с.) и 561 номов. Максимальная скорость кроссовера - 200 км/ч.

Audi e-tron 2019. Фото: Авто 24

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Концепт PB18 e-tron дебютировал на автомобильном фестивале в Пеббл Бич этого августа. Руль, кресло и все приборы в машине расположены по центру, хотя могут смещаться в сторону, освобождая место для пассажира.

Audi PB18 e-tron. Фото: Авто 24

PB18 e-tron оборудован тремя электродвигателями, комбинированная максимальная мощность которых достигает 500 кВт или 670 лошадиных сил.

Audi R8 LMS - гоночный болид класса GT3. Его доработали вне своего класса, поскольку он предназначен исключительно для продажи клиентам.

Audi R8 LMS. Фото: Авто 24

Компания Audi реализовала концепцию "виртуальных боковых зеркал". В ее основе - камеры, которые в режиме реального времени передают изображение на небольшие OLED-дисплеи. Они вмонтированы изнутри в дверь водителя и пассажира рядом с панелью приборов. Простыми прикосновениями к сенсорному экрану, водитель может подстроить изображение под себя, масштабируя его и изменяя угол обзора.