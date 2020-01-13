General Motors возобновит производство "Хаммер"

General Motors выпустит електропикап "Хаммер". Фото: wikipedia.org

General Motors выпустит електропикап "Хаммер", который поступит в продажу в начале 2022 года.

Реклама бренда с участием американского баскетболиста Леброна Джеймса может появиться уже в следующем месяце, сообщает The Wall Street Journal.

В конце 2021 GM на своем заводе в Детройте планирует создать новую группу електропикапив и других типов авто, в том числе внедорожников. Речь шла также о том, что автопроизводитель рассматривает возможность присвоения давнего бренда "Хаммер" каком из этих автомобилей.

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GM отказался от названия "Хаммер" в 2010 году, когда, выйдя из состояния банкротства, был вынужден избавиться от некоторых брендов. Популярный в свое время внедорожник был, однако, неэкономным по потреблению горючего.

Новая модель, вероятно, будет похожа на пикапы "Джип" и рассчитана на любителей езды по бездорожью. Это первый электромобиль среди пикапов и внедорожников GM.

Свой первый электромобиль показал японский производитель электроники Sony. Концепт-кар Vision-S представили на технологической выставке Consumer Electronic Show в США. Электрокар имеет кузов лифтбек. Боковые стойки, идущие от панорамной крыши к основной части корпуса, окрашены в черный цвет, ручки машины не выпирают, как у электромобилей Tesla. Вместо боковых зеркал на специальных стойках установлены камеры заднего обзора.