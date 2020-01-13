General Motors возобновит производство "Хаммер"

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3672
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16227
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7272
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1476
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1080
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52155
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7668
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2034
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27792
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
Фото
Все фото
4
5
4
4
3
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Видео
Все видео
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Евробляхеры начали жечь машины
Евробляхеры начали жечь машины
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2232
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1926
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3789
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 666
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 08:06

General Motors возобновит производство "Хаммер"

  Комментировать
General Motors возобновит производство &quot;Хаммер&quot;
General Motors выпустит електропикап "Хаммер". Фото: wikipedia.org

General Motors выпустит електропикап "Хаммер", который поступит в продажу в начале 2022 года.

Реклама бренда с участием американского баскетболиста Леброна Джеймса может появиться уже в следующем месяце, сообщает The Wall Street Journal.

В конце 2021 GM на своем заводе в Детройте планирует создать новую группу електропикапив и других типов авто, в том числе внедорожников. Речь шла также о том, что автопроизводитель рассматривает возможность присвоения давнего бренда "Хаммер" каком из этих автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самый экологичный автомобиль в мир

GM отказался от названия "Хаммер" в 2010 году, когда, выйдя из состояния банкротства, был вынужден избавиться от некоторых брендов. Популярный в свое время внедорожник был, однако, неэкономным по потреблению горючего.

Новая модель, вероятно, будет похожа на пикапы "Джип" и рассчитана на любителей езды по бездорожью. Это первый электромобиль среди пикапов и внедорожников GM.

Свой первый электромобиль показал японский производитель электроники Sony. Концепт-кар Vision-S представили на технологической выставке Consumer Electronic Show в США.

Электрокар имеет кузов лифтбек. Боковые стойки, идущие от панорамной крыши к основной части корпуса, окрашены в черный цвет, ручки машины не выпирают, как у электромобилей Tesla. Вместо боковых зеркал на специальных стойках установлены камеры заднего обзора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «General Motors возобновит производство "Хаммер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Агитация нацистов началась в разгар голодной зимы

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 61282
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 28539
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 25551
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 25389
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 18180
Авто
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Показали самый экологичный автомобиль в мире
4
 Просмотров: 2925
Первым транспортом, который производила Mitsubishi, были судна
Первым транспортом, который производила Mitsubishi, были судна
 Просмотров: 594
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
 Просмотров: 378
В Украине выросли продажи подержанных автомобилей
В Украине выросли продажи подержанных автомобилей Просмотров: 693
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
5
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
10
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
6
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
2
Президент Ирана извинился за ошибку своих военных
Голосов: 13823
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua