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пятница, 10 января 2020 07:25

Показали самый экологичный автомобиль в мире
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Электромобиль Fisker Ocean
Фото: newatlas.com
Электромобиль Fisker Ocean
Электромобиль Fisker Ocean
Электромобиль Fisker Ocean

Компания Fisker показала электрический внедорожник, который сделан из переработанных материалов и оборудован солнечными панелями на крыше.

Электромобиль Fisker Ocean презентовали во время выставки Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе, сообщает New Atlas.

В прототипе, который показали во время выставки, установлены два монитора: большой вертикальный сенсорный дисплей на центральной консоли и компактный монохромный дисплей за рулем. Проекционный экран, на который будет выводиться разного рода информация, также планируется.

Нейлоновые коврики для машины сделали из выброшенных рыболовных сетей. А в дизайне заметны повторно использован каучук, вискоза, полиуретан и полиэстер. Управлять некоторыми функциями автомобиля можно из приложения Fisker Flexee. Так, с телефона можно включить в салоне караоке.

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В электрокаре инженеры реализовали обещанную функцию California mode. После натисненняя одной кнопки можно открыть сразу все девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника. Цена на Fisker Ocean стартует от $ 37 тыс. Электромобиль также можно будет арендовать.

Солнечная панель на крыше электрического внедорожника, по утверждению представителей компании, в течение года может генерировать энергию, которой хватит на дополнительные 1600 км запаса хода. Литий-ионная батарея мощностью 80 кВт/ч обеспечивает пробег от 400 до 480 км в зависимости от условий вождения.

Пока неизвестны никакие технические характеристики и конфигурации Fisker Ocean. В компании надеются к 2027 году производить около одного млн машин в год.

В 2019 году украинцы купили в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем в 2018.

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