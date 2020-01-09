Показали самый экологичный автомобиль в мире

Компания Fisker показала электрический внедорожник, который сделан из переработанных материалов и оборудован солнечными панелями на крыше.
Электромобиль Fisker Ocean презентовали во время выставки Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе, сообщает New Atlas.
В прототипе, который показали во время выставки, установлены два монитора: большой вертикальный сенсорный дисплей на центральной консоли и компактный монохромный дисплей за рулем. Проекционный экран, на который будет выводиться разного рода информация, также планируется.
Нейлоновые коврики для машины сделали из выброшенных рыболовных сетей. А в дизайне заметны повторно использован каучук, вискоза, полиуретан и полиэстер. Управлять некоторыми функциями автомобиля можно из приложения Fisker Flexee. Так, с телефона можно включить в салоне караоке.
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В электрокаре инженеры реализовали обещанную функцию California mode. После натисненняя одной кнопки можно открыть сразу все девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника. Цена на Fisker Ocean стартует от $ 37 тыс. Электромобиль также можно будет арендовать.
Солнечная панель на крыше электрического внедорожника, по утверждению представителей компании, в течение года может генерировать энергию, которой хватит на дополнительные 1600 км запаса хода. Литий-ионная батарея мощностью 80 кВт/ч обеспечивает пробег от 400 до 480 км в зависимости от условий вождения.
Пока неизвестны никакие технические характеристики и конфигурации Fisker Ocean. В компании надеются к 2027 году производить около одного млн машин в год.
WARNING! Raw uncut! Real footage! #Fisker #karaoke #film #Video #EV #Globe #news #Raw #Warning #climatechange pic.twitter.com/goIDyjB1n9— Henrik Fisker (@henrikfisker) 6 січня 2020 р.
В 2019 году украинцы купили в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем в 2018.
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