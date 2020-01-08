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среда, 08 января 2020 15:05

Sony представила собственный электрокар
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Панорамная панель внутри концептуального автомобиля
Фото: Sony
Салон первого электромобиля Sony
Салон первого электромобиля Sony
Первый электромобиль от Sony
Первый электромобиль от Sony

Свой первый электромобиль показал японский производитель электроники Sony.

Концепт-кар Vision-S представили на технологической выставке Consumer Electronic Show в США.

Электрокар имеет кузов лифтбек. Боковые стойки, идущие от панорамной крыши к основной части корпуса, окрашены в черный цвет, ручки машины не выпирают, как у электромобилей Tesla. Вместо боковых зеркал на специальных стойках установлены камеры заднего обзора.

"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", – сказал главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида.

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По минимализму салон машины напоминает Tesla. Вдоль всей торпеды установлены жидкокристаллические дисплеи. Часть из них отражает данные мультимедийной системы, часть информации с бортового компьютера и основные эксплуатационные показатели, боковые мониторы транслируют изображение с камер.

"Установленная технология мощных датчиков изображения может усовершенствовать систему вспомогательного вождения в будущем, помогая влиять на руль и педаль тормоза, оставляя при этом большинство решений за автомобилистом, – говорит президент и основатель TECHnalysis Research Боб О'Доннелл.

Компания Sony на выставке CES 2020 провела мини-презентацию PlayStation 5.

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