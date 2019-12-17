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воскресенье, 22 декабря 2019 18:54

Яркий дизайн и трехцилиндровый двигатель - тест-драйв Opel Crossland X
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Opel Crossland X
Фото: Владимир Мукан
Opel Crossland X
Opel Crossland X
Opel Crossland X
Opel Crossland X

Новый немецкий кроссовер Opel Crossland X продают в Украине с этого года. Это самый маленький внедорожник марки. Стоит от 444 тыс. грн. Что б лучше познакомиться с автомобилем, берем его на тест-драйв у представителя производителя.

Знакомство

Opel Crossland X предлагают в двух комплектациях. В обоих модель имеет передний привод, бензиновый турбированный двигатель на 110 л.с. и автоматическую коробку передач.

Модель сделана на той же платформе, что "Ситроен С3" и "Пежо 2008". Однако внешне это никак не похоже.Кузов имеет совершенно другой дизайн. Кстати, его обычно красят в два цвета. В нашем случае крыша машины имеет черную окраску, сам кузов - оранжевую.

По всему периметру корпуса в нижней части - накладки из черного пластика. Установлены 16-дюймовые колеса на легкосплавных дисках. Клиренс - 18 см.

Осматриваем багажник

Багажник можно открыть кнопкой на брелке или на самой пятой дверцы. Объем багажного отсека - 410 литров. Есть два фальш-пола. Под одним - место для мелких вещей, под другим - запасное колесо. Домкрат разместили во внутренней боковине справа за пластиковой крышкой. В багажнике есть металлические крюки для крепления багажа. Если сложить спинки задних сидений, пол багажного отсека образуется ровная. Это удобно для перевозки великогабатних грузов.

Осматриваем салон

Салон машины выполнен добротно - использовано не менее 5 видов пластика, все внутренние панели собраны аккуратно с минимальными зазорами. Внутреннее пространство модели неплохо организовано. Например, позади немало места для головы людей ростом более 190 см, достаточно места для ног и плеч. В спинке по центру сиденья есть подлокотник с подстаканниками.

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Для пассажиров заднего ряда установили розетку на 12 вольт. Туда можно подключать пылесос, зарядку для мобильного телефона или автохолодильник. Было бы хорошо, если бы рядом еще были гнезда USB для зарядки смартфонов в пути.

Недостатком является небольшой угол открывания задней двери. Не удобно будет тучным пассажирам заднего ряда.

За рулем

На водительском месте просторно, посадка - високая. Пластик торпеды мягкий. Большинство серебристых вставок сделаны из металла. Манипуляторы и регуляторы на руле и панели прорезиненные. Не очень практично, что рукоятку рычага коробки передач покрыли блестящим рояльным лаком. Его легко поцарапать кольцом на пльце во время поездок.

В общем эргономика на хорошем уровне - все переключатели и регуляторы размещены в удобных и интуитивных для водителей местах. За рулем этого автомобиля особенно комфортно и привычно тем, кто раньше ездил на Opel предыдущих поколений, машинах концерна VW или корейских авто. Особенностью Crossland X является то, что у него очень широкий диапазон регулировок для водителя любой комплектации. Например, у переднего сиденья можно встановлювать удобные настройки подушки, поясничной поддержки, высоты и наклона спинки. Интересно, что подушку в тестовом автомобиле можно продолжать при необходимости. Это удобно для высоких людей.

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом, электрическим усилителем руля и круиз-контролем. Руль, передние сиденья и лобовое стекло имеют подогрев. Мультимедийная система может транслировать изображение со смартфонов на базе операционных систем "Андроид" и "Эпл". При включении задней передачи центральный экран воспроизводит видео с камеры заднего обзора.

Едем

Жму кнопку запуска двигателя, перевожу рычаг коробки передач в режим "Драйв" и еду. Сильного шума и вибрации от двигателя нет, однако на низких оборотах его звук подобный дизельному. До 60 км / ч машина разгоняется резво. "Автомат" меняет передачи без рывков и завываний. Переключение ощущаются только при ускорении.

Подвеска машины в меру мягкая - проезд мелких ям и трамвайных путей в салоне не ощущается. У машины по сравнению с японскими моделями этого класса, небольшой радиус разворота. Руль - средней остроты. Через его настройки и мягкую подвеску во время маневров на скорости свыше 130 км / ч "Опеля" кренит.

В городе машина потребляет около 8 литров, на трассе - примерно 5 при скорости 80-100 км / ч.

Обзорность с водительского места хорошая. Было бы хорошо, если бы стойки между передними дверями и лобовым стеклом были уже.

"Опель Кросланд" - самый доступный немецкий паркетник с удачным соотношением цена-качество. Машина прекрасно подойдет для семейных поездок по городу и относительно недалеких путешествий. Основным козырем автомобиля является то, что при небольших внешних габаритах у него просторный салон.

Автор: Владимир Мукан
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