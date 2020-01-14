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вторник, 14 января 2020 10:55

"Таврию" превратили в гоночный автомобиль
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Таврия для драг-рейсинга
Фото: Drive2.ru
Таврия для драг-рейсинга
Таврия для драг-рейсинга

Автомобиль украинского производства ЗАЗ-1102 "Таврия" 1989 года выпуска взяли за основу машины для драг-рейсинга.

Особенностью автомобиля стал стоковый 1,3-литровый двигатель, который переделали в роторно-поршневой агрегат мощностью 310 л.с., сообщает Drive2.ru.

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Двигатель состыковали с секвентальной коробкой передач, разработанной специально по заказу.

Оригинальный кузов машины полностью заменили на новый – стеклопластиковый, более широкий и заниженный. Благодаря этому автомобиль стал намного легче.

Украинские тюнеры создали один из самых крутых Toyota LC 200 в мире.

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