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суббота, 27 июля 2019 07:30

Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq
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Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq
Фото: из открытых источников

Компания Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq.

Новые модели получили улучшенную систему мониторинга слепых зон и адаптивные амортизаторы.

Переднеприводные модификации кроссоверов можно дополнительно укомплектовать адаптивными амортизаторами DSS.

Также доступна система мониторинга слепых зон Side Assist, которая пришла на смену Blind Spot Detect.

Новый Автопомощник активен на скорости более 15 км/ч. Программа, в частности, контролирует трафик в поперечном направлении при движении задним ходом.

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Ряд двигателей Karoq пополнил двухлитровый "дизель". Силовой агрегат имеет потенциал 190 л.с., сочетается с полным приводом и семиступенчатым "роботом" DSG с двойным сцеплением.

Skoda Kodiaq 2020 модельного года выпустят в формате Sportline, RS и L&K, который можно заказать с новыми 20-дюймовыми колесами.

В общем, внешне кроссоверы существенно не изменились. Ключевой особенностью стало изменение эмблемы Skoda на печатную надпись. Об этом сообщили на tsn.ua.

На фотографиях засветился рестайлинговый универсал Octavia, который в целом напоминает свою нынешнюю модель, но его выделяют острые формы задней части кузова.

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