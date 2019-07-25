Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?

Автор: из открытых источников Электросамокаты

Спрос на электрический транспорт в Украине растет. На улице все чаще выезжают люди на самокатах. Но не простых - на электрических.

Согласно информации одной из сетей магазинов электроники, уже в прошлом году электросамокаты были в тройке самых популярных видов мобильного электротранспорта. Тогда, их выбирал почти каждый десятый покупатель. Среди причин спроса на них - относительно небольшая цена и легкость пользования.

Когда и почему вы решили приобрести представителя именно этого вида транспорта?

Я купил свой самокат весной 2018 года. Отдал тогда за него 12 тысяч гривен, - рассказывает Виктор Малиновский. - Купил его, потому что решил сделать добирание на работу удобнее. Теперь у меня нет нужды тратить время на ожидание маршруток. Тяжелые, тесные, жаркие, медленные путешествия в пробках тоже в прошлом. Я брал самокат для "рабочих" поездок, но теперь еще и на отдых на нем езжу. На выходные отправляюсь на нем на природу.

Проблематично ли электросамокат транспортировать?

Нет, не сложно. Он весит 12 килограмм. Его можно относительно быстро адаптировать в режим транспортировки/хранения. Другие владельцы электросамокатов ездят с ними и в метро, ​​у меня необходимости такой не было. Среди других преимуществ - он "заходит" во все лифты.

Какие слабые места электросамокатов?

В общем, это надежная машина. Слабое место в моей модели - это резина. За год эксплуатации протер переднюю камеру. За новую с крышкой и заменой отдал 800 грн. Покупкой я доволен. На электрическом самокате проехал уже около 2-х тысяч километров." Немало электрических самокатов, что представленны на рынке Украины - китайского и американского производства. Сейчас цена на них, в основном, от 6,5 тыс. грн и выше. Зависит от бренда, материала из которого изготовлен транспортное средство, качества и мощности батареи.

Автор: из открытых источников Электросамокаты

Какие электросамокаты пользуются спросом в украинцев?

У нас люди покупают в основном электрические самокаты фирмы Xiaomi и Sigway, - рассказывает Михаил Шевченко, консультант столичного магазина" Фокстрот ". Sigway - изготовлен из качественных материалов, по сравнению с посредственными "китайцами" и батарея держит дольше, но он и дороже. Бренд - американский, стоит 12 тысяч гривен. Есть и дешевле. "Китай" - от 8000 гривен. На цену влияет, в частности тип и качество колес. Например Bravis, его колесная резина - сплошная. Sigway - с пустотой для воздуха, поэтому такой двухколесник идет по пути мягче". Чтобы максимализировать дальнобойный потенциал электросамоката, специалист советует двигаться со средней скоростью машины. Чем больше нагрузка испытывает электрическая система - скорее сядет аккумулятор. Современные модели электросамокатов комплектуют двигателями мощностью от 250 Вт. Определенные модели имеют и по 2400 Вт. Аккумулятор с емкостью тоже на любой вкус и кошелек. Энергетические блоки бывают на 200, 500 и свыше 1000 Вт*ч. Для непродолжительных прогулок или добираний на работу на расстояние до 9 километров в одну сторону, может хватить и модели с 250-ваттным двигателем и батареей на 200 Вт*ч. Ориентировочно, таких параметров должно быть достаточно для часового пробега электросамокатов. Хотите больше - придется потрясти карманы.

Какой скоростной потенциал электросамокатов?

Максимальная скорость движения электросамокатов, что сегодня можно встретить на улице - до 30 километров в час, рассказывает Вадим Моторный, инженер. На многих стоят ограничители, не позволяющие разогнаться свыше 35 км/ч.

Какой вес может выдержать электросамокат и какой потенциал батареи?

Батареи этих транспортных средств заряжаются около 5 часов. Среднее допустимая нагрузка - до 100 кг. Я электрический самокат грузил и 190-килограммами, но это уже слишком. Запаса хода моего Xiomi M365 хватает до 20 километров. Газ всегда на максимуме держу. Если вам такого запаса мало - есть специалисты, которые могут собрать для вас мощную батарею. На такой можно преодолеть до 45 километров без подзарядки. Но и заправляться такой энергетический модуль будет около 10 часов.

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На что обращать внимание при выборе электросамоката?

При выборе электрического самоката обращайте внимание на дату производства. Иногда, продавцы дают потенциальным клиентам машину на тест-драйв или сами развлекаются. Конечно он и механически изнашивается в целом и батарея истощается. Пробег и другие параметры электросамоката можно проверить через мобильное приложение, которое доступно для установки на смартфон. Устанавливаете программу на свой гаджет. Она синхронизирует его с самокатом и выводит техническую информацию о транспортном средстве на экран вашего мобильного. Обращайте внимание и на "язык". Это деталь на рулевой колонне, блокирует самокат в режим "драйв" и не дает ему сложиться. Желательно, чтобы этот язык был металлический. Он долговечен. Проверить это можно обычным магнитом.

Какой электросамокат выбрать для коротких прогулок, а какой для поездок на работу?

Возможно идеальный вариант для города с оптимальным параметром цена-качество - электросамокат от марки Xiomi, например тот же M365. В декабре 2018 я свое транспортное средство брал за 11800 гривен. Это из категории недорогих, но качественный и надежный. Я на нем наездил уже почти 925 километров. В среднем за неделю проезжаю 15 км. По району только на нем и передвигают. Ресурс батареи не изменился, достаточно хорошая. Быстрой замены аккумулятора нет. То есть запасную батарею в долгой дороге на скорую руку заменить не получится. Запаса хода в 20 километров может хватить и для непродолжительных прогулок и для пути, скажем, от метро до работы и "домой".

Может электросамокат заряжать батарею на ходу?

Среди особенностей конструкции электрических самокатов - рекуперативная функция. Она позволяет заряжать батарею самоката во время торможения и сэкономить около 2-4% энергии.

Автор: из открытых источников Электросамокаты

Как обслуживать электросамокат?

После приобретения электрического самоката, нужно настроить тормоза, выставить узел сборки. При необходимости и возможности, следует усовершенствовать некоторые детали. Для того чтобы не перетерся провод заднего фонаря - возможно, нужно установить поддержку крыла. Модернизировать самокат ею можно и самому. По крайней мере мне пришлось применить такое решение относительно своего Xiomi M365. Перед каждым выездом проверяйте давление в шинах. Если необходимо - подкачивайте колеса. В среднем такая потребность возникает раз в неделю.

Что в самокатов ломается чаще всего?

"Колеса, возможно, самая уязвимая деталь электрических самокатов. Тем более на некачественной дороге. По этой причине может отходить аккумуляторный контакт. Поэтому если ваше транспортное средство вдруг остановился после тряски на ямах - не паникуйте. Возможно стоит просто раскрутить несколько винтиков и восстановить соединение.

Следите за дорогой и объектами, на которые наезжаете. В частности можно проколоть колесо.

Если ваш электрический самокат упадет - может что-то отломаться, треснуть какая-то деталь. На машинах немало пластика, часто он относительно хрупок.

Между тем, от частых поездок в мокрую погоду, может выйти из строя колесный подшипник. Новый может стоить от 5 гривен, а замена занимает около часа ", - рассказал инженер Вадим Моторный.

Возможно самые распространенные на сегодня электросамокаты - транспортные средства с встроенным в корпус элементом питания. Все что нужно - стать, дать "газа" и наслаждаться поездкой. Но есть и весьма "нестандартные" инженерные решения. Среди них - электрические тридмил-самокаты.

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В общем, treadmill-скутеры - это самокат-беговая дорожка. Скутерами в определенных англоязычных странах называют самокаты. Среди тридмил бытует и название - Lopifit Bike, электрические велосипеды "для ходьбы".

"Легенда" гласит, что Лопифит изобрел Bruin Bergmeester. Согласно информации с сайта Lopifit, в Бруина возникли проблемы со здоровьем из-за избыточного веса, в частности спровоцированный через малоподвижный образ жизни, доминирующее передвижения на машине. Надо было что-то с этим делать. Езда на обычном велосипеде делала его потным, что не всегда было уместным и создавало определенные неудобства. Как-то он ходил на беговой дорожке и задумался над тем, мог ли он использовать беговую дорожку на улице.

Вероятно, путь в поисках нужных инженерных решений был довольно извилистым. Ведь сконструировать транспортное средство, которое одновременно будет ехать по улице и выполнять роль, частично, беговой дорожки - может быть непростой задачей. Для этого нужна свежая идея, определенные знания, навыки, материальные на духовные вливания в целом. Более того, транспортное средство одновременно должен быть практичным, эффективным, красивым.

Сейчас мы можем видеть, пожалуй, удачный результат работы над treadmill-скутером Lopifit. Современный Лопифит стал пешеходным велосипедом. Их комплектуют электрическими двигателями. Движущей силой транспортного средства является человек. Когда кто-то идет по "беговой" дорожке - механическое воздействие порождает электрическое действие, что, в свою очередь, движет машину. И чем больше темп "водителя-двигателя" - тем выше эффективность, скорость.

Сейчас трудно однозначно сказать наберут ли treadmill-скутеры большую популярность, приживутся ли. Хотя можно осмыслить факты. Если вы хотите побегать, но не хотите пачкать свои ботинки - тридмил может пригодиться. Кроме того, учитывая то, что в движение самокат надо запускать мышечной силой - есть шанс держать в тонусе тело без временных и финансовых затрат на спортзал.

Определенные treadmill-самокаты имеют механизмы регулирования. Благодаря им, люди разного возраста и физических параметров могут подстроить транспортное средство под себя и пользоваться им с определенным комфортом.

Учитывая моторизацию транспортных средств, в том числе и самокатов, возрастают риски для безопасности дорожного движения. Следовательно, для поездок на "малом" открытом транспорте, в частности электросамокатах, не лишними могут быть средства индивидуальной защиты для дороги. Среди таких шлем, наколенники, перчатки и другие.

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