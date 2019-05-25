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суббота, 25 мая 2019 21:36

100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
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Kreidler Las Vegas 2.0
Фото: Богдан Пихачек
Kreidler Las Vegas
Kreidler Vitality Dice

В Киеве проходит выставка электрических транспортных средств Plug-In Ukraine 2019. Она происходит в центре "Acco International", который расположен на столичном просп. Победы.

На мироприятии собрали более двух десятков электрических машин и около сотни единиц двухколесного транспорта.

Среди наиболее интересных двухколесных электрических транспортных средств - Kreidler Las Vegas 2.0. Светло-коричневый электровелосипед напоминает внедорожный байк с широкой шипованной резиной. Рама нестандартная, по сравнению с обычными ромбовидными конструкциями обычных велосипедов. Снизу изгиб под электродвигатель, над ним закреплена батарея.

Kreidler оснащен 250-ваттным двигателем и способен разогнаться до 25 км/ч. На велосипеде установлена ​​литий-ионная батарея мощностью в 500 Ватт.

Восьмискоростной ровер имеет амортизатор, установленный под верхней рамной трубой и призван обеспечить мягкую езду по неровной поверхности.

"Вес транспортного средства - около 21-го килограмма. С водителем весом 60 килограмм этот велик способен проехать на одной зарядке без остановки - 100 километров в режиме "eco", - рассказал Руслан Скубенко, предсатвник велотехники Kreidler.

Полностью заряжается такой электробайк 4-5 часов. Изготавливают его в Германии.

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Среди многочисленных веломашин, способных двигаться на электрической тяге представляют на выставке модель Las Vegas.

"Этот велосипед оборудован гидравлическими тормозами. В отличие от многих других велобайков, этот отличается тем, что в его конструкции предусмотрен редуктор, - говорит Руслан Скубенко, владелец электрического велосипеда. - Он обеспечивает больший крутящий момент, а следовательно - делает ровер более мощным по сравнению с другими электрическими веломашинами. Я на таком езжу уже около трех лет. Ресурс батареи "просел" на 20 процентов. Горы, грязь, ему это все под силу. Езда по городу - совсем легко и быстро, когда ты на такой "лошадке".

Движение транспортного средства начинается с человеческой деятельности. Начинаешь крутить педали - электродвигатель включается в работу и помогает водителю разгонять велосипед.

Один из самых дешевых великов выставки - Vitality Dice. Имеет 9 скоростей, переднюю вилку с амортизатором и электродвигатель мощностью 250 Ватт. Стоит Веломашина более 53 тыс. грн.

Среди экспонатов - Plug-In Ukraine 2019 представляет в этом году зарядные станции, диагностическое оборудование, инструменты, запчасти для ремонта и сервиса. На мироприятии проводят тест-драйвы, отраслевые конференции, семинары, практические мастер-классы.

Plug-In Ukraine 2019 продлится до 26 мая. Цена входного билета - 50 гривен.

На Plug-In Ukraine привезли десятки электромобилей. Среди них Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD.

Автор: Богдан Пихачек
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