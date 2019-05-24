Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in

Фото: Владимир Мукан

Ночью в Киев привезли редкий в Украине спорткар Tesla Rоadster. Именно такую ​​машину американский инноватор и бизнесмен Маск прошлом году отправил в космос на орбиту планеты Марс. Электромобиль покажут в рамках выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine, которая начинается сегодня. Она продлится до 26 мая в выставочном центре "Акко Интернешнл" на просп. Победы.

Красную Tesla Rоadster в Украине презентуют впервые. Ее привезла компания ElectroCars. Электромобиль доставили вчера в 00:00 на территорию выставочного центра. В течение 15 минут выгружают из лафета и ставят на стенд рядом с разобранной Model S и ее узлами.

"Это первая модель Tesla. Ее собирали в Великобритании с 2008 года на основе спорткара Lotus, - говорит СЕО ElectroCars Александр Кравцов. - Наша машина - одна из первых сделанных. Ее порядковый номер, указанный на кузове, 150. Конструктивно машина очень интересная. Я рад, что теперь каждый, кто придет на выставку, сможет увидеть первую и известную модель производителя Tesla ".

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Первая презентация модели была в 2006 году. Машина имеет алюминиевую раму, легкий поликарбонатный кузов. Запас хода первого поколения Rоadster - 390 км. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, - 210 км / ч. До "сотни" родстер разгоняется за 4 секунды.

Вчера на Plug-In Ukraine привезли десятки электромобилей. Среди них Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD и другие марки. Также есть различные электрические зарядки и аксессуары к электрического транспорта. Также разобран вроде Tesla Model S и узлами и агрегатами от него. Можно увидеть принцип работы машины.

В прошлом году на такой выставке электромобилей и гибридов впервые представили Tesla Model 3