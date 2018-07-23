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понедельник, 23 июля 2018 17:30

Радары и полиция на дороге: как будут контролировать водителей после десятков смертей в ДТП

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Радары и полиция на дороге: как будут контролировать водителей после десятков смертей в ДТП
Полиция будет использовать радары - такие были в ГАИ. Фото: 35km.com.ua

В пятницу, 27 июля, на дорогах заработает скоростной контроль. Патрульные начнут использовать радары. Такими когда-то пользовались работники ГАИ. Сначала соблюдение скорости будут проверять вручную. Со следующего понедельника на полицейские автомобили установят тестеры.

Причина - ДТП, которые произошли в конце прошлой недели. Тогда в автомобильных авариях погибло более 20 человек. Это больше, чем за месяц боевых действий на Донбассе.

"Три года назад решили, что фиксация нарушений правил дорожного движения должна быть автоматической. Поэтому с дорог убрали ручные приборы для фиксации скорости, которые использовали в ГАИ. Автоматическую фиксацию не могут запустить уже три года. То есть с 2015 года никто не контролирует скорость на дорогах. Также никого не привлекают к административной ответственности за превышение скорости ", - рассказывает Gazeta.ua автоюрист Богдан Глядик.

Кроме того, сейчас полиция фактически не имеет контроля на дорогах. Система привлечения к ответственности по материалам видеофиксации также фактически отсутствует.

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"Если патрульные будут контролировать порядок на дорогах и привлекать к ответственности нарушителей, со временем аварийность уменьшится. Все больше водителей начнут штрафовать. Поэтому они начнут соблюдать скоростных режимов", - добавляет специалист.

Сейчас за превышение скорости на 20 км/ч штраф 255 грн. Более чем на 50 км / ч - 510 грн.

В прошлую пятницу в Житомирской области произошло ДТП. Маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 получили травмы. В связи с аварией в Украине стартовали спецмероприятия по проверке пассажирского транспорта. Кроме того, появятся дополнительные патрульные посты для контроля за безопасностью. Следить за соблюдением ПДД полиции помогут нацгвардейцы.

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23
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