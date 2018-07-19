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четверг, 19 июля 2018 17:13

"За пять копеек" проехать не получится: рассказали о первой платной дороги в Украине

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&quot;За пять копеек&quot; проехать не получится: рассказали о первой платной дороги в Украине
В Министерстве инфраструктуры рассказали о своих амбициозных планах на первую платную дорогу. Фото из открытых источников

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что проезд на украинских автобанах будет стоить столько же, как в Европе.

Первой платной дорогой в Украине станет трасса Львов – Краковець. Тендер на строительство министр инфраструктуры пообещал начать до конца текущего года, передает auto.24tv.ua.

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Уже 3 компании выразили заинтересованность в этом проекте – две европейские и одна из Азии. Омелян убежден, что новая дорога будет улучшать трафик не только в западном, но и в южном направлении.

Строительство новой платной дороги планируют начать в 2020 году, а проезд магистралью будет достаточно дорогим. Министр отметил, что "за пять копеек" проехать ею не выйдет.

В Министерстве инфраструктуры заверяют, если этот проект покажет хорошие результаты, то позже запустят еще несколько аналогичных проектов.

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