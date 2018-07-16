Новый закон для евроблях на примере трех машин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 8487 и № 8488. Они вносят изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто и Таможенного кодекса и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

"Если эти законопроекты все же примут во втором чтении, в выигрыше будут те, кто хочет ввезти иностранное авто, сделанное до 2010 года, или машину с двигателем большого объема", - говорит автоэксперт Тарас Брязгунов.

Gazeta.ua пообщалась с экспертом и подготовила разъяснений новых законопроектов на примере 3-х авто.

1. OPEL Vectra, 17 лет, объем двигателя - 1,8 л. Стоимость за рубежом - € 800. Стоимость в Украине - 150 тыс. грн.

OPEL Vectra 2001 года выпуска. Фото: Аvito

По новым законопроектам, авто можно ввезти почти вдвое дешевле.

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По формуле сумму растаможки рассчитывают следующим образом: сначала вычисляют акциз - базовая ставка, умножается на коэффициент двигателя и возраст автомобиля: 50х1,8х17 = €1530. Плюсуют еще 10% пошлины - €100 и 20% НДС.

2. RENAULT Megane, 5 лет, объем двигателя - 1,5 л. Стоимость в Украине - 250 тыс. грн. За рубежом - € 5,5 тыс.

RENAULT Megane 2013 года выпуска. Фото: CARS.UA

Авто 2013 года с 1,5-литровым дизельным двигателем - популярный автомобиль. По действующему льготным ставкам акциз составит €154,5, пошлина - €438, НДС - €1318,5. Общая сумма авто по растаможиванию - € 7,4 тыс.

По новым законопроектам акциз составит €562,5, пошлина - € 600, НДС - €1432,5. Итого получится около €8 тыс.

3. Ford Mustang, 7 лет, объем двигателя - 5 л. Стоимость в Украине - 770 тыс. грн. Стоимость за рубежом - € 19 тыс.

Ford Mustang 2011года выпуска. Фото: Авто24

Растаможка авто с объемом двигателя более 3-х л подешевеет. Акциз на Ford Mustang с 5-литровым двигателем в возрасте 7 лет по действующим ставкам составляет €11 045. По новым законопроектам - €1750. Общая стоимость с растаможкой - около €30 тыс. и €21 тыс. соответственно.

5 июля Верховная Рада не смогла проголосовать за обновление состава ЦИК. В ответ на это фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась голосовать, пока нардепы не проголосуют. Однако на следующий день вернулись в зал. Недавно "БПП" согласился отказаться от своего представителя, если это сделает и "Народный фронт". 12 июля, Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве в части Высшего антикоррупционного суда, которые запускают его работу. Высшему антикоррупционному суду передадут все подследственные ему дела сразу после запуска. 13 июля парламент принял в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей.