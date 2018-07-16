Новый закон для евроблях на примере трех машин

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1287
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 756
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 936
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3699
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 729
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8559
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1584
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1188
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
12
16
5
15
22
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
4,9 секунды до &quot;сотни&quot; - показали самую быструю KIA в истории
4,9 секунды до "сотни" - показали самую быструю KIA в истории
Показали фото обновленного Hyundai Elantra
Показали фото обновленного Hyundai Elantra
На продажу выставили уникальный гоночный Ferrari
На продажу выставили уникальный гоночный Ferrari
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Видео
Все видео
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Столкновение с трамваем: подборка аварий
Столкновение с трамваем: подборка аварий
Как рекламируют любимый автомобиль украинцев
Как рекламируют любимый автомобиль украинцев
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1080
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3195
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24688
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 1845
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
понедельник, 16 июля 2018 16:42

Новый закон для евроблях на примере трех машин

1 Комментировать

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 8487 и № 8488. Они вносят изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто и Таможенного кодекса и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

"Если эти законопроекты все же примут во втором чтении, в выигрыше будут те, кто хочет ввезти иностранное авто, сделанное до 2010 года, или машину с двигателем большого объема", - говорит автоэксперт Тарас Брязгунов.

Gazeta.ua пообщалась с экспертом и подготовила разъяснений новых законопроектов на примере 3-х авто.

1. OPEL Vectra, 17 лет, объем двигателя - 1,8 л. Стоимость за рубежом - € 800. Стоимость в Украине - 150 тыс. грн.

  OPEL Vectra 2001 года выпуска. Фото: Аvito
OPEL Vectra 2001 года выпуска. Фото: Аvito

По новым законопроектам, авто можно ввезти почти вдвое дешевле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане

По формуле сумму растаможки рассчитывают следующим образом: сначала вычисляют акциз - базовая ставка, умножается на коэффициент двигателя и возраст автомобиля: 50х1,8х17 = €1530. Плюсуют еще 10% пошлины - €100 и 20% НДС.

2. RENAULT Megane, 5 лет, объем двигателя - 1,5 л. Стоимость в Украине - 250 тыс. грн. За рубежом - € 5,5 тыс.

  RENAULT Megane 2013 года выпуска. Фото: CARS.UA
RENAULT Megane 2013 года выпуска. Фото: CARS.UA

Авто 2013 года с 1,5-литровым дизельным двигателем - популярный автомобиль. По действующему льготным ставкам акциз составит €154,5, пошлина - €438, НДС - €1318,5. Общая сумма авто по растаможиванию - € 7,4 тыс.

По новым законопроектам акциз составит €562,5, пошлина - € 600, НДС - €1432,5. Итого получится около €8 тыс.

3. Ford Mustang, 7 лет, объем двигателя - 5 л. Стоимость в Украине - 770 тыс. грн. Стоимость за рубежом - € 19 тыс.

  Ford Mustang 2011года выпуска. Фото: Авто24
Ford Mustang 2011года выпуска. Фото: Авто24

Растаможка авто с объемом двигателя более 3-х л подешевеет. Акциз на Ford Mustang с 5-литровым двигателем в возрасте 7 лет по действующим ставкам составляет €11 045. По новым законопроектам - €1750. Общая стоимость с растаможкой - около €30 тыс. и €21 тыс. соответственно.

5 июля Верховная Рада не смогла проголосовать за обновление состава ЦИК. В ответ на это фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась голосовать, пока нардепы не проголосуют. Однако на следующий день вернулись в зал. Недавно "БПП" согласился отказаться от своего представителя, если это сделает и "Народный фронт".

12 июля, Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве в части Высшего антикоррупционного суда, которые запускают его работу. Высшему антикоррупционному суду передадут все подследственные ему дела сразу после запуска. 13 июля парламент принял в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей.

Автор: Ирина Рубан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Рада решила вопрос евроблях
Рада решила вопрос евроблях 3 Просмотров: 2304
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Верховная Рада опозорилась перед каникулами Просмотров: 7497
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане Просмотров: 1332
Владельцы евроблях готовятся к радикальным действиям под стенами Верховной Рады
Владельцы евроблях готовятся к радикальным действиям под стенами Верховной Рады Просмотров: 918
Сейчас вы читаете новость «Новый закон для евроблях на примере трех машин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 188252
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 1 Просмотров: 145310
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 83818
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 82763
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 62353
Авто
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
11
 Просмотров: 1494
Название для Audi придумал 10-летний мальчик
Название для Audi придумал 10-летний мальчик Просмотров: 3618
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
 Просмотров: 1242
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
12
 Просмотров: 1962
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
19
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
"Интером" должна была заняться СБУ - политолог
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 8601
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua