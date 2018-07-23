Житомирская трагедия: обнародовали видео первых минут после аварии (+21)

Маршрутка с пассажирами въехал в грузовик ДАФ с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще 9 попали в больницу с травмами. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

В сети появилось видео, которое было снято через несколько минут после того, как вблизи Житомира на трассе Киев - Чоп маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик.

На кадрах слышен плач и крики. Также можно увидеть, как оказывают помощь несовершеннолетней девочке, которая не может даже пошевелиться. На обочине видны тела людей. Соответствующий ролик опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житомирская трагедия: мальчик из России потерял мать и сестру в аварии

Запрещен просмотр людям, которым еще нет 21 года и лицам со слабой психикой.

20 июля на 127-м километре автодороги Киев - Чоп маршрутка с пассажирами сообщением Киев - Ровно въехала в грузовик ДАФ с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще 9 попали в больницу с травмами. Авария произошла около 10.40 возле села Глибочинци на Житомирщине.