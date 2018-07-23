После Житомирской трагедии к водителям применят жесткие меры контроля

За безопасностью движения будут следить патрульные. Фото: KP.UA

После страшного ДТП в Житомирской области в прошлую пятницу усилят контроль за безопасностью пассажирских перевозок. Теперь все пассажирские автобусы должны иметь GPS-трекеры и тахографы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "Слову и Делу".

"Вводим GPS-трекеры для всех автобусов, чтобы четко понимали, где они находятся. С первого августа это заработает в тестовой версии. К концу года - появится электронный кабинет перевозчика, куда будут вноситься все данные. Перевозчик будет видеть информацию о себе в режиме онлайн. Информация будет доступна также для Трансинспекции и для Национальной полиции. Начиная с того, какая у него лицензия, какие у него автобусы, которые разрешены маршруты, заканчивая штрафами и онлайн-перемещениями. также в автобусах должны быть тахографы. Это приемлемый вариант для Европейского Союза: на грузовиках, на автобусах четко фиксируется время, сколько водитель находится за рулем, когда есть остановки. Не может быть превышения скорости или изменения маршрута", - рассказал Емельян.

На постоянной основе будут проверять перевозчиков. За отсутствие лицензии будут забирать транспортные средства, за переоборудование грузовых автобусов в пассажирские - штрафовать.

"Отсутствие контроля привело к тому, что процентов 60-70 рынка перевозчиков перешли в тень. Мы имеем ситуацию, когда добросовестные игроки платят налоги, получают лицензии и работают на маршрутах. Но работают и так называемые черные перевозчики, которые просто берут переоборудованный микроавтобус на 8 -15 посадочных мест и за 5 минут до того, как отправляется рейсовый маршрут, подбирают людей и едут на Киев. Нормальный бизнес страдает. Клиент получает гораздо худшее качество услуг и нулевую безопасность ", - говорит министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житомирская трагедия: полиция задержала владельца маршрутки

В четверг на заседании Кабмина примут постановления о техническом использования автоматической фиксации скорости на дорогах. Кроме того, средства ручной фиксации скорости начнут устанавливать на патрульные автомобили Нацполиции.

В прошлую пятницу в Житомирской области произошло ДТП. Маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 получили травмы. В связи с аварией в Украине стартовали спецмероприятия по проверке пассажирского транспорта. Кроме того, появятся дополнительные патрульные посты для контроля за безопасностью. Следить за соблюдением ПДД полиции помогут нацгвардейцы.