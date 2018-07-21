В смертельном ДТП с белорусами задержали подозреваемого

42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла авария на трассе в Николаевской области, объявлено о подозрении в совершении преступления. Фото - npu.gov.ua

42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла авария на трассе в Николаевской области, объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"21 июля, объявлено о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро", - говорится в сообщении.

Также проводятся экспертизы обоих транспортных средств.

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Если вину водителя грузовика докажут - ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего справа проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь. По состоянию на 21 июля девять граждан, пострадавших в аварии, вернулись в Беларусь. Еще трое находятся на лечении в медицинских учреждениях.