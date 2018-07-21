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суббота, 21 июля 2018 17:47

Тела погибших свисали из окон: в аварии погибли 13 пассажиров автобуса

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Тела погибших свисали из окон: в аварии погибли 13 пассажиров автобуса
На трассе Лас-Чоапас-Окосокуатла в штате Веракрус на востоке Мексики перевернулся пассажирский автобус. Фото - El Horizonte

На трассе Лас-Чоапас-Окосокуатла в штате Веракрус на востоке Мексики перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП на месте погибли 12 человек. Еще одну женщину спасти не удалось, она скончалась в больнице. Шестеро получили ранения. Об этом сообщает издание El Horizonte.

Другие СМИ Мексики сообщают, что на дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В автобусе находилось 40 пассажиров.

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По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима водителем автобуса или у него отказали тормоза.

Из-за аварии трасса была частично перекрыта, на месте работала полиция и медики.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-м километре автодороги Киев - Чоп.

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