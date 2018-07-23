ДТП на Житомирщине: владельцу смертельной маршрутки избрали меру пресечения

Владельца микроавтобуса, водитель которого вызвал смертельную аварию на Житомирщине, взяли под круглосуточный домашний арест. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

Владельца микроавтобуса, водитель которого спровоцировал смертельную аварию на Житомирщине, взяли под круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес Королевский районный суд города Житомира.

Мужчину подозревают в выпуске в эксплуатации технически неисправных транспортных средств или других нарушениях эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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Прокуратурой Житомирской области, которая настаивала на содержании под стражей, решается вопрос об обжаловании решения суда в апелляционной инстанции.

20 июля на 127-м километре автодороги Киев-Чоп маршрутка с пассажирами сообщением Киев-Ровно въехала в грузовик ДАФ с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще 9 попали в больницу с травмами. Авария произошла около 10:40 возле села Глибочинци на Житомирщине.