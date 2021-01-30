Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo

Компактный гибридный кроссовер Volvo XC40 продают в Украине с сентября. Автомобиль имеет два двигателя - бензиновый и электрический. На малых скоростях работает электрический, питающийся от аккумулятора. На больших - бензиновый. Такое решение позволяет сокращать расход топлива и меньше загрязнять воздух.

Чтобы лучше познакомиться с моделью, берем ее на тест-драйв.

Какие бывают комплектации

XC40 разработали на новой платформе CMA. Она предусматривает создание электрических и гибридных моделей. Несмотря на то, что компанию Volvo купили 10 лет назад китайцы, над платформой работали шведские инженеры. А собирают XC40 в Бельгии.

В Украине модель предлагают в четырех комплектациях с передним или полным приводом, четырьмя силовыми агрегатами на выбор и различными коробками передач. Стартуют цены на XC40 от 1 млн 15 тыс. грн.

Тестовая плагин-гибридная Volvo оснащена передним приводом, 7-ступенчатым автоматом и большим количеством дополнительного оборудования и опций. Стоит от 1 млн 896 тыс. грн.

Знакомство

Дизайн XC40 имеет такую ​​же стилистику, как и другие модели Volvo. Кузов выглядит строго и сдержанно. Отсутствуют слишком резкие и слишком плавные ребра жесткости. Из особенностей можно заметить, что боковины капота находят на боковые передние крылья.

Фото: Владимир Мукан

А задние фонари, как в кроссоверов и универсалов шведского бренда, имеют большие размеры. Обычно машины с подобным дизайном выглядят актуально и через 7 лет после снятия с производства.

В сильные морозы запас хода батареи сокращается

По периметру кузова - черный неокрашенный пластик. У переднего бампера не свисает "губа", нет глянцевых вставок. Это практично на плохих дорогах - нет риска повредить дорогую поверхность. Клиренс здесь - 21 сантиметр, с таким можно заезжать на холмы и высокие бордюры. Это редкость для современных кроссоверов. В большинстве дорожный просвет на 4-5 сантиметров ниже.

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Крыша в нашей комплектации XC40 - панорамная. Это дает больше света и пространства в салоне. Но такой верх - платная опция, стоит 41 000 гривен. По сравнению с другими японскими марками, немного. Ведь тут есть люк с электроприводом. Рейлинги для крепления багажника устанавливают во всех вариациях. В дорогих версиях их красят в черный.

Форсунки распыления омывающей жидкости на стекло имеют подогрев

Фары в XC40 установлены светодиодные. Они адаптивные, имеют фирменную линию ходовых огней по центру. Под ними расположили омыватель высокого давления. Противотуманки, встроенные в бампер, также светодиодные и умеют направлять свет в сторону поворота руля.

Автор: Владимир Мукан Клиренс у Volvo XC40 - 21 сантиметр, с таким можно заезжать на холмы и высокие бордюры

Машину приспособили к сложным погодным условиям. Поэтому форсунки распыления омывающей жидкости на стекло имеют подогрев.И "лобовое" тоже оснащено электрическим подогревом. Боковые зеркала автоматически могут затемняться, имеют сигналы мертвой зоны видимости. При этом их стекло так изогнутое, что можно заметить транспорт без индикации в слепом секторе видимости.

Автор: Владимир Мукан В подкапотном пространстве Volvo XC40 находится два двигателя

Что под капотом

Капот имеет амортизаторы. Благодаря этому легче его поднимать и не нужно фиксировать специальной ножкой. На большинство японских и французских кроссоверов этой цены устанавливают обычную металлическую ножку.

По центру моторного отсека поперечно кузова расположен полуторалитровый трехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил. На малых скоростях к нему подключается электрический силовой агрегат на 82 лошадиные силы. В паре с этими моторами работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автор: Владимир Мукан Volvo XC40 на зарядке

Как заряжать авто

Электрический двигатель может тянуть кроссовер на скорости до 50 км/ч в течение 50 километров. Далее заряд аккумулятора заканчивается и машина движется только на бензиновом силовом агрегате.

При 16 Амперах на зарядку уходит 3 часа, при 10 Амперах - 4, при 6 Амперах - 8 часов

В первую очередь, аккумулятор электродвигателя заполняется с помощью системы рекуперации - когда водитель тормозит, он заряжает батарею.

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Автор: Владимир Мукан В современную эмблему "Вольво" сейчас интегрируют камеру обзора. Но в целом за 107 лет эмблема марки она почти не изменилась. Слово "Вольво" в переводе с латинского означает "Я качусь". Круг со стрелкой - давний знак железа. Шведы хотели подчеркнуть, что их машины из прочной стали, они очень надежны. Диагональная линия с самого начала была металлической планкой, которая удерживала логотип на решетке радиатора.

Более основательно можно пополнить заряд от обычной бытовой розетки на 220 вольт, зарядных станций возле магазинов и на заправках, или на скоростных зарядных станциях. XC40 оснащен портом для подачу тока "Тип 2". Это стандартизированный разъем для европейских и японских машин. Находится люк с портом зарядки на левом переднем крыле.

Автор: Владимир Мукан В современную эмблему "Вольво" сейчас интегрируют камеру обзора. Но в целом за 107 лет эмблема марки она почти не изменилась. Слово "Вольво" в переводе с латинского означает "Я качусь". Круг со стрелкой - давний знак железа. Шведы хотели подчеркнуть, что их машины из прочной стали, они очень надежны. Диагональная линия с самого начала была металлической планкой, которая удерживала логотип на решетке радиатора.

Время пополнения запаса хода зависит от силы тока, поступающего к машине. При 16 Амперах на зарядку уходит 3 часа, при 10 Амперах - 4, при 6 Амперах - 8 часов.

Автор: Владимир Мукан Багажник Volvo XC40 имеет объем 578 литров. Он оснащен трехточечной системой освещения

Чем удивит багажник

Открывать багажный отсек можно из салона, брелка, кнопкой, сенсором, не касаясь поверхности багажника или ногой. Его вместимость - 580 литров. Это на 50-60 литров больше, чем в японских кроссоверах этого класса. 6-7 20-литровых бутылей для воды сюда влезет. Или можно положить 4 стандартные дорожные чемоданы.

От других машин такого класса багажник кроссовера XC40 отличается системой освещения. На каждой из внутренних стенок находится плафон с светодиодом. Также такой встроенный в дверцу багажного отсека. В немецких и французских машинах такой цены обычно плафон только один - сбоку. При полной загрузке отсека вещами его света не видно.

Хотелось бы, чтобы можно было регулировать спинки задних сидений

Также в багажнике есть ниши для мелких вещей, крюки для крепления багажа и розетка на 12 вольт. К ней можно подсоединить пылесос, холодильник, компрессор и тому подобное. Под фальш-полом - докатка.

Автор: Владимир Мукан На заднем диване в Volvo XC40 просторно. Есть центральный подлокотник с подстаканниками. Подголовники складываются автоматически при складывании спинок

Оцениваем салон

Задние дверцы открываются широко. Будет удобно заходить тучным людям. Однако в более дешевого японского "Ниссан Х-Трейл" все же угол открытия дверей больше. Стекло боковых дверей имеет форточку. Благодаря этому основное окно можно опустить практически полностью. Во французских моделях такой цены оно скрывается на половину.

Не хватает обратной связи от этого рычага - некоего щелчка или ступенчатого переключения

Внутренние карты дверей имеют мягкий пластик. Он приятный на ощупь и травмобезопасный. Большинство производителей такой размещают только спереди. Например, так у "Форда Куги". Нижняя часть карт дверей обшита войлоком, что напоминает парапет багажного отсека. Выглядит уютно и необычно. Однако из этого материала не удобно выводить пятна от разлитых напитков.

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Места сзади достаточно для человека ростом 190 сантиметров - перед коленями еще влезет ладонь. Над головой также полно места. Двум таким людям и одному меньшей комплектации здесь комфортно. Хотелось бы, чтобы можно было регулировать спинки задних сидений, как в кроссоверах такого класса "Инфинити". Крупным пассажирам по центру будет мешать разместить ноги большой продольный тоннель. Именно в нем установлена ​​аккумуляторная батарея.

В пробках панель приборов зафиксировала расход топлива в 0 или 0,5 литров на 100 километров

Приятно, что в нашей версии установлен подогрев сидений заднего ряда, есть дефлекторы воздуха и две зарядки для телефонов пассажиров.

Автор: Владимир Мукан Место водителя в Volvo XC40 организовано удобно. Все необходимые кнопки и рычаги находятся в интуитивных местах. Часть кнопок на руле не имеет условных обозначений.

За рулем

В салоне чувствуется скандинавская инженерная школа. Машина не похожа ни на французские, ни на японские, ни на немецкие модели. Здесь царит минимализм, стиль хьюгге и функциональность.

Электрический двигатель может тянуть кроссовер на скорости до 50 км/ч в течение 50 километров

По центру торпеды установлено огромный монитор. Главные кнопки находятся под ним - это удобно. Сама мультимедийная система многофункциональна и быстро работает. Единственный ее недостаток в том, что здесь нет украинского языка. В представительстве марки уверяют, что работают над этим.

Кажется, кроссовер не завелся

Панель приборов - жидкокристаллическая. Она информативна. Все показатели читаются хорошо. Не помешал бы в машине такого уровня и проекционный дисплей. Им оснащают японские кроссоверы такого класса.

Удобно здесь организованы климатические установки. Достаточно направить на экране воздуха сюда и он идет. Так же удобно переключаться между камерами. Подобно работает технология управления потоками воздуха электрокаре "Порше Тайкан", какой в два раза дороже.

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В общем авто по умолчанию оборудован 2-зонным климат-контролем, подогревом руля и передних сидений, бесключевого доступа, электроприводом крышки топливного бака, голосовым управлением. Премиальная акустика, индукционная зарядка, электропривод кресел идет за доплату.

Комплектация модели: R-Design

Стоимость: минимальная - от 1 млн. 15 тыс грн (это если не плагин-гибрид)

тестового авто - 1 млн 896 тыс. грн Двигатели: бензиновый турбированный 1,5 л, 180 л.с. + Электрический 82 л.с. Коробка передач: автоматическая 7-ступенчатая Привод: передний Клиренс: 21,1 см Объем багажника: 578 л

Ускорение до 100 км / ч: 7,3 секунды

Максимальная скорость: 180 км / ч Расход топлива: 2-2,6 л на 100 км с электротягой 6,7-7,4 с подавляющим работой ДВС

На водительском месте бросается в глаза множество различных ниш для вещей. Из-за отсутствия динамиков в картах дверей "карманы" там больше чем у других машин. Есть ящик под водительским сиденьем, большой бардачок. Кстати, сами кресла очень удобные. Имеют электропривод и память есть. Для длинноногих пассажиров можно продолжать подушку.

Автор: Владимир Мукан Силуэт Volvo XC40 стремительный. Оконная линия резко поднята вверх

Поехали!

Завожу "Вольво", а шума нет. Кажется, кроссовер не завелся. На самом деле, это работает электродвигатель и он будет тянуть машину больше 50 километров, если я не буду очень разгоняться. К селектору коробки передач надо привыкнуть. Чтобы ехать вперед - надо дважды нажать назад. Чтобы обратно - наоборот. Мне не хватает обратной связи от этого рычага - некоего щелчок или ступенчатого переключения. Однако за день можно привыкнуть.





Машину приспособили к сложным погодным условиям

Стартует машина плавно. Сразу чувствуется премиальная шумоизоляция и хорошо настроенная подвеска. Больших неровностей не заметно, раскачивание кузова и сильных кренов нет.

Автор: Владимир Мукан Volvo XC40 с плагин-гибридной технологией получил первое место в номинации «Компактные SUV» в рамках премии «Авто Лидер 2021» от AUTO.RIA.

Руль острый, хорошо для активной езды. Авто имеет систему помощи при спуске и на подъеме, электронику оповещения о потенциальных угрозах и скользкие участки дороги. Есть иопции, предотвращения столкновения и тому подобное.

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На легком бездорожье кроссовер хорошо управляемый и уверенно держится поверхности. Из-за отсутствия крупных свесов бампера на легко заезжать на холмы. На трассе машина может комфортно держать скорость в 130-150 км / ч. На скорости 40-130 километров в час чувствуется запас мощности, даже без участия электродвигателя. Это приятно на обгонах, или когда надо быстрее перестроиться с ряда в ряд.

Относительно расхода топлива, то он зависит от стиля езды и погоды. В сильные морозы запас хода батареи сокращается до 28-35 километров. Но нередко в пробках панель приборов фиксировала расход топлива в 0 или 0,5 литров на 100 километров.

Крупным пассажирам по центру будет мешать большой продольный тоннель

Всего в городе идет примерно 3 литра. Если без электротяги - 8. На трассе можно уложиться в 4,5-6 литров.

Плагин-гибрид XC40 - технологический и комфортный автомобиль премиального уровня. Из-за сложной технологии и высокий уровень безопасности машина имеет высокую цену. Однако расход топлива в условиях интенсивного движения в ней в два раза меньше, чем у бензиновых авто такого класса. Лучше всего эта модель подойдет для людей, живущих в частном доме за городом и часто ездят в пробках на работу или тех, кто имеет гараж с розеткой и часто ездит в условиях интенсивного трафика и легкого бездорожья.