Назвали топ-5 лучших новых авто 2020

В Германии назвали пятерку лучших автомобилей по итогам конкурса "Автомобиль года-2020". Лидирующую позицию в рейтинге занял электромобиль Porsche Taycan.
Таким образом, второй год подряд лучшим автомобилем Германии стал электрокар. В 2018 победное место в данном конкурсе завоевал Jaguar I-Pace, пишет auto.ria.
Лучших номинантов определяли среди тех, кто появился на местном рынке в текущем году со стартовой ценой менее 100 тыс. Евро, чтобы исключить эксклюзивные модели.
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Топ-5 немецкого рейтинга "Автомобиль года-2020" выглядит следующим образом:
Porsche Taycan
BMW 3 серии
Peugeot 208
Opel Corsa
Mazda 3.
Жюри выбирало из 35 моделей машин, впоследствии список сократился до пяти штук, среди которых был определен и абсолютный победитель.
Несмотря на весь ажиотаж вокруг кроссоверов, до финала ни один представитель SUV-сегмента так и не доехал.
Благодаря соотношению стоимости и запаса хода создали рейтинг самых выгодных для покупки электрокаров. Автомобильные эксперты из Америки выбирали для исследования среди машин стоимостью $ 35-40 тыс. и запасом хода около 400 км.
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