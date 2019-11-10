 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 297
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 162
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2 Просмотров: 999
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2637
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 855
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2061
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2205
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5157
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
5
5
34
10
10
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Разработали &quot;деревянный&quot; суперкар
Разработали "деревянный" суперкар
Десятки раритетных машин и ралли городом - отметили День автомобилиста
Десятки раритетных машин и ралли городом - отметили День автомобилиста
Назвали цену электрического конкурента Hummer
Назвали цену электрического конкурента Hummer
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Видео
Все видео
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Электрокары соревновались в скорости
Электрокары соревновались в скорости
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1152
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 846
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3690
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2061
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
Просмотров: 396
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
воскресенье, 10 ноября 2019 10:18

Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
5

  Комментировать

Porsche Taycan
BMW 3 серии
Peugeot 208
Opel Corsa
Mazda 3

В Германии назвали пятерку лучших автомобилей по итогам конкурса "Автомобиль года-2020". Лидирующую позицию в рейтинге занял электромобиль Porsche Taycan.

Таким образом, второй год подряд лучшим автомобилем Германии стал электрокар. В 2018 победное место в данном конкурсе завоевал Jaguar I-Pace, пишет auto.ria.

Лучших номинантов определяли среди тех, кто появился на местном рынке в текущем году со стартовой ценой менее 100 тыс. Евро, чтобы исключить эксклюзивные модели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествий

Топ-5 немецкого рейтинга "Автомобиль года-2020" выглядит следующим образом:

Porsche Taycan

BMW 3 серии

Peugeot 208

Opel Corsa

Mazda 3.

Жюри выбирало из 35 моделей машин, впоследствии список сократился до пяти штук, среди которых был определен и абсолютный победитель.

Несмотря на весь ажиотаж вокруг кроссоверов, до финала ни один представитель SUV-сегмента так и не доехал.

Благодаря соотношению стоимости и запаса хода создали рейтинг самых выгодных для покупки электрокаров. Автомобильные эксперты из Америки выбирали для исследования среди машин стоимостью $ 35-40 тыс. и запасом хода около 400 км.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто
Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто Просмотров: 2349
Спрос на новые авто в Украине вырос на четверть
Спрос на новые авто в Украине вырос на четверть Просмотров: 324
Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы
Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы Просмотров: 216
Какие автомобили выбирают украинские таксисты
Какие автомобили выбирают украинские таксисты Просмотров: 90
Сейчас вы читаете новость «Назвали топ-5 лучших новых авто 2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Украина не удержала победу в матче с Германией

Сектанты захватили христианский собор в столице

Самое читаемое
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 31122
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 29053
&quot;Прощай, мама&quot; - парня с предсмертной запиской нашли мертвым на стройке
"Прощай, мама" - парня с предсмертной запиской нашли мертвым на стройке
4
 Просмотров: 12789
&quot;Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат&quot; - журналист &quot;сделал&quot; Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
 1 Просмотров: 11448
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
 Просмотров: 6426
Авто
Украинской армии дали новые военные грузовики
Украинской армии дали новые военные грузовики Просмотров: 2448
На Запорожье круглосуточно будут проверять вес грузовиков
На Запорожье круглосуточно будут проверять вес грузовиков Просмотров: 324
Автокресла для детей: эксперт нашел в законе пробелы
Автокресла для детей: эксперт нашел в законе пробелы Просмотров: 837
Ferrari запатентовала джойстик для машин
Ferrari запатентовала джойстик для машин Просмотров: 279
Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто
Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
2
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2
Американская теннисистка напала на соперницу после матча
Голосов: 13599
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua