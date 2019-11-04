Составили рейтинг самых выгодных электромобилей

Благодаря соотношению стоимости и запаса хода создали рейтинг самых выгодных для покупки электрокаров.

Автомобильные эксперты из Америки выбирали для исследования среди машин стоимостью $ 35-40 тыс. и запасом хода около 400 км, сообщает Insideevs.

Лидером рейтинга стал Hyundai Kona Electric. Стоимость автомобиля составляет около $ 37 тыс., запас хода - 415 км. Таким образом, один км стоит около $89.

Автор: Autocar India Hyundai Kona Electric

Вторым стало Chevrolet Bolt EV стоимостью $37 тыс. и запасом хода - 383 км. Так, один км получается $97.

Автор: AutoWP.ru Chevrolet Bolt EV

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Третью строчку занял Tesla Model 3. В модификации Standart Range с запасом хода 354 км и ценой $35 тыс. стоимость одного км равна $100. Топовая Tesla Model 3, которая может проезжать 500 км, и стоит $48 тыс., получает $96 за один км.

Автор: EPA Tesla Model 3

Четвертое место занимает Kia Niro EV. Электромобиль стоит $38,5 тыс. И имеет запас хода 385 км. Стоимость одного км составила $100.

Автор: carscoops.com Kia Niro EV

Замыкает пятерку новая модификация Nissan Leaf Plus. Стоимость машины составляет примерно $36,5 тыс, без подзарядки он может проезжать 363 км. Один км стоит $101.

Автор: Green Car Reports Nissan Leaf Plus

Renault выпустит на европейский рынок электрокар за $11,5 тыс.